Arrestaron en Nueva York a hombre indultado por Trump tras asalto al Capitolio: amenazó al representante Hakeem Jeffries

Un hombre que participó en los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021 y que recibió un indulto del presidente Donald Trump fue arrestado el fin de semana por presuntamente amenazar con matar al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, informaron CBS News y Daily News.

La Policía Estatal de Nueva York detuvo a Christopher Moynihan, de 34 años, el domingo en la localidad de Clinton, luego de que, según documentos judiciales citados por CBS News, enviara mensajes de texto en los que afirmaba que planeaba “eliminar” a Jeffries cuando diera un discurso en Nueva York.

Jeffries habló el lunes en un acto del Club Económico de Nueva York en Midtown, según ambas publicaciones.

En los textos incluidos en el expediente, Moynihan escribió, según los documentos citados: “Hakeem Jeffries dará un discurso en unos días en Nueva York. No puedo permitir que este terrorista viva”.

Y añadió: “Aunque me odien, él debe ser eliminado, lo mataré por el futuro”.

A Moynihan lo imputaron por un delito grave de amenaza terrorista, según los fiscales.

Durante su comparecencia en la corte de Clinton, se le ordenó permanecer detenido.

Christopher Moynihan revisando documentos desde el escritorio de un senador en la Cámara del Senado en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Foto: Televisión del Senado / AP

Los registros judiciales citados por CBS News indican opciones de fianza de $10,000 dólares en efectivo, $30,000 dólares con fiador o una fianza parcialmente garantizada de $80,000 dólares. El acusado se declaró inocente este martes, señala el medio.

La investigación inicial la realizó el FBI y la Policía Estatal de Nueva York confirmó el arresto del alborotador. El fiscal del condado de Dutchess, Anthony Parisi, dijo a CBS News que la oficina está revisando el caso “para determinar su suficiencia legal y fáctica”.

Tanto CBS News como el Daily News recuerdan que Moynihan fue condenado en agosto de 2022 por obstrucción de un procedimiento oficial y se declaró culpable de cinco delitos menores.

En febrero de 2023 fue sentenciado a 21 meses de prisión. Y en enero pasado el presidente Donald Trump lo indultó junto con más de 1,500 personas acusadas por los disturbios del 6 de enero de 2021.

Los fiscales describieron lo que hizo Moynihan durante el asalto: fue uno de los primeros en romper las barreras y entrar en el Capitolio, llegó al estrado del Senado y revisó objetos en el escritorio de un senador en busca de “algo que pudiéramos usar”, según el memorando de sentencia citado por CBS News.

También permaneció en el hemiciclo hasta que la policía lo obligó a salir.

“Hizo una amenaza de muerte creíble”

El propio representante Hakeem Jeffries agradeció a las autoridades por el arresto.

En declaraciones citadas por el Daily News, sostuvo que Moynihan hizo una amenaza de muerte creíble en su contra con toda la intención de cumplirla y advirtió: “Las amenazas de violencia no nos impedirán hacernos presentes, defender y servir al pueblo estadounidense”.

Jeffries señaló además que “muchos de los delincuentes liberados han cometido otros delitos en todo el país”.

