AP: Trump despidió a fiscales que procesaron casos del asalto al Capitolio

El Departamento de Justicia, bajo la administración del presidente Donald Trump, despidió este viernes al menos a tres fiscales involucrados en los procesos penales relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La medida, confirmada a la AP por fuentes con conocimiento del caso, encendió las alarmas sobre una posible purga dentro de la agencia con fines políticos.

Los abogados removidos de sus cargos incluyen dos supervisores clave en la Fiscalía Federal de Washington que gestionaban las causas del 6 de enero, así como un fiscal de línea que participó directamente en los juicios contra los implicados en el ataque.

Despidos repentinos y sin explicación

De acuerdo con las fuentes —que hablaron a la agencia de noticias bajo condición de anonimato por tratarse de temas de personal—, los despidos se produjeron de manera repentina y sin explicación.

Una de las cartas de despido fue firmada por la fiscal general Pam Bondi. El documento, visto por The Associated Press, no especificaba el motivo de la destitución e invocaba únicamente el Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos.

Un patrón de represalias

Esta acción forma parte de una serie de decisiones que han generado preocupación en sectores legales e institucionales por el creciente control político sobre el Departamento de Justicia. Desde que retomó la presidencia, Trump ha indultado o conmutado las penas de más de 1,500 personas condenadas por su participación en el ataque al Congreso, incluyendo figuras condenadas por conspiración sediciosa y agresiones a agentes del orden.

Seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio. Foto: John Minchillo / AP

El despido de estos fiscales, muchos de ellos considerados profesionales de carrera, ha sido percibido como una represalia directa por su rol en las investigaciones y enjuiciamientos de los partidarios de Trump que intentaron frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden en 2021.

Degradaciones y despidos previos

Los recientes despidos siguen a una serie de degradaciones iniciadas desde febrero, cuando Ed Martin, entonces fiscal federal interino en Washington, reasignó a varios fiscales que lideraban los casos más sensibles relacionados con el 6 de enero.

Entre ellos, el jefe de la Sección de Asedio al Capitolio, así como abogados que obtuvieron condenas históricas contra figuras como Stewart Rhodes, fundador de los Oath Keepers, y Enrique Tarrio, expresidente de los Proud Boys.

Además, en enero, el entonces fiscal general adjunto interino Emil Bove ordenó la salida de unas dos docenas de fiscales temporales asignados a esos casos. Aunque sus contratos habían sido extendidos tras la reelección de Trump, fueron removidos con el argumento de que no se tolerarían “acciones subversivas” heredadas de la administración anterior.

