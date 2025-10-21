Clima de hoy en Chicago para este martes 21 de octubre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy martes 21 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de máxima y los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 48ºF (9ºC) de máxima y 48ºF (9ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 59 durante la primera parte del día y del 55 durante la noche. Luego, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 18.64 mph de máxima en el día y los 19.88 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:10 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:00 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros con poca probabilidad de lluvias. La temperatura máxima estimada será de 54 grados Fahrenheit (12 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 41 (5ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 20% por la mañana, 9% por la tarde y 20% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día.