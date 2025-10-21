Melissa Barrera regresa a Hollywood junto a John Travolta en ‘Black Tides’

La actriz Melissa Barrera está lista para recuperar terreno en Hollywood y demostrar nuevamente su talento. De acuerdo con Deadline, la mexicana protagonizará el thriller “Black Tides” junto a John Travolta y bajo la dirección del realizador finlandés Renny Harlin, un drama de acción y supervivencia que marca su regreso tras una pausa forzada en su carrera.

La cinta, que acaba de comenzar su producción, narra la historia de Bill Pierce (Travolta), un padre distanciado que intenta reconstruir la relación con su hija Rebecca (Barrera) y su nieto Sebastián (Dylan Torrell) cuando su velero es atacado por orcas en la costa sur de España, lo que desencadena una intensa lucha por la supervivencia en alta mar, según adelanta la sinopsis oficial.

The film has officially begun principal photography in Gran Canaria, Spain, with Travolta’s daughter Ella Bleu Travolta, Álvaro Mel and… pic.twitter.com/oPI8z8mM96 — Deadline (@DEADLINE) October 20, 2025

Para Harlin, “Black Tides” representa un nuevo intento por reconectarse con el público. El cineasta viene de dirigir las tres entregas del reboot de “The Strangers”, cuyas dos primeras partes fracasaron en taquilla y recibieron críticas negativas. El capítulo final de la trilogía llegará a los cines el próximo año.

Por su parte, Melissa Barrera, originaria de Monterrey, se encontraba en un momento de ascenso en Hollywood antes de enfrentar una controversia por sus declaraciones sobre el conflicto en Gaza. En 2023, la actriz fue despedida de la séptima entrega de la saga “Scream” tras publicar mensajes en redes sociales donde acusaba a Israel de “genocidio y limpieza étnica”.

Desde entonces, Barrera ha mantenido un perfil más discreto, pero sin dejar de trabajar. Antes de “Black Tides”, participó en las cintas “Your Monster”, una comedia romántica con tintes fantásticos que fue bien recibida en festivales, y en “Abigail”, un filme de terror que consolidó su conexión con los fans del género.

