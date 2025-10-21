Recién nacida fue abandonada en el Metro de Nueva York cerca de Macy’s; buscan a la madre

Una bebé recién nacida fue abandonada en las escaleras que conducen a una parada del Metro de Nueva York ayer en Midtown, durante el ajetreado trayecto matutino.

La Policía de Nueva York informó haber recibido una llamada anónima al 911 a las 9:27 a.m. del lunes alertándo sobre la bebé, quien se encontraba consciente y alerta. Fue trasladada al hospital y reportada en condición estable.

La infante fue encontrada en la parada de metro de 34th St-Estación Penn, en las escaleras que conducen al andén del Metro en dirección Downtown, indicó Associated Press. En las adyacencias se ubica la famosa sede de Macy’s, una de las tiendas por departamento más grandes del mundo.

Al momento no hubo más información disponible sobre la madre de la niña ni las circunstancias del abandono. “Lo llamo el ‘Milagro de la Calle 34′”, declaró a la prensa Demetrius Crichlow, presidente de MTA New York City Transit, en alusión a la clásica película navideña de 1947. Pero estas historias no siempre tienen un final feliz. En julio Stephanie Castillo, mujer de 36 años acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020, quedó detenida sin derecho a fianza después de que un gran jurado la acusara de cargos por homicidio en primer grado.

Las autoridades le recuerdan a los ciudadanos que Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen una ley de refugio seguro, que permite a los padres renunciar a un infante de hasta 30 días de nacido de forma anónima y sin cuestionamiento en hospitales, estaciones de policía o de bomberos y otros espacios designados. También puede dejarlo con alguien y notificar inmediatamente a las autoridades sobre la ubicación del bebé.

