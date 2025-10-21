Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del martes, 21 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más seguidas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que dan a los jugadores la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te gustaría participar en sus sorteos o simplemente quieres estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Consulta más abajo los resultados de hoy martes, 21 de octubre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio correcto. Abajo, te dejamos con los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 21 de octubre

Los números ganadores son: 07 09 32

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 21 de octubre

Los números ganadores son: 43 28 15 32 26 68 54 76 48 07 05 41 58 35 14 03 22 17 75 59

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 21 de octubre

Los números ganadores son: 04 08 18 19 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 21 de octubre

Los números ganadores son: 14 32 03

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes adquirir un boleto en cualquiera de los sitios de venta autorizados. El boleto cuenta con una serie de números que tendrás que seleccionar antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás hacer la cantidad de jugadas que desees.

Tras haber hecho la combinación de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que debes guardar a buen seguro. Si ganas, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para optar a premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo diariamente a diferentes horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, pues ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es para ti.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Además, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay otros premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡tranquilo que tus posibilidades no acaban aquí!

El sorteo consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan acertado cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria