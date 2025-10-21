Russell Wilson respondió a Sean Payton tras comentario del entrenador sobre mariscal de New York Giants

Los Denver Broncos vencieron 33-32 a los New York Giants con una emocionante remontada en el último cuarto que dejó secuelas entre los protagonistas.

Y es que Sean Payton, entrenador de los Denver Broncos, dijo antes del compromiso que esperaba enfrentarse al exmariscal de campo Russell Wilson, quien fue enviado a la banca después de un inicio de 0-3 de los de New York.

Esto llamó la atención de Wilson que utilizó las redes sociales para comentar: “Sin clase… pero no me sorprende… No me di cuenta de que sigues cazando recompensas más de 15 años después a través de los medios”, escribió en X.

Esto seguido de algunos emojis de risa y el hashtag #LetsRide, un eslogan que usó al final de sus conferencias de prensa mientras fue miembro de los Broncos de 2022 a 2023.

Classless… but not surprised….

Didn’t realize you’re still bounty hunting 15+ years later through the media. 😎😂 #LetsRide 🤣 — Russell Wilson (@DangeRussWilson) October 21, 2025

Comentarios de Payton sobre los cambios en los Giants

“Tengo un gran respeto por la organización [de los Giants]”, dijo Payton. “Pasé cuatro de mis primeros años allí coordinando un Super Bowl, el primer partido en este estadio antes del 11-S, en estrecha colaboración con la familia Mara y Tisch”.

“Encontraron una pequeña chispa con ese mariscal de campo. Hablaba con John Mara hace poco y le dije que esperábamos que ese cambio se hubiera producido mucho después de nuestro partido”, según reseñó ESPN.

El cambio al que se refería Payton era el cambio de Wilson a Dart como titular. El comentario pareció tocar la fibra sensible del habitualmente reservado Wilson.

Wilson respondió con la indirecta de “caza-recompensas” a su exentrenador. Esto se refería a un escándalo con el equipo de Payton, los New Orleans Saints, de 2009 a 2011, en el que el excoordinador defensivo Gregg Williams dirigía un programa de recompensas por golpes.

Payton fue suspendido sin goce de sueldo durante toda la temporada 2012 como resultado.

Pasado de Wilson en los Broncos

Wilson fue traspasado por los Seattle Seahawks a los Broncos en 2022, pero su tiempo en Denver terminó abruptamente cuando Payton lo dejó en la banca en 2023 y finalmente fue liberado en la temporada baja de 2024 a pesar de los $85 millones de dólares en dinero muerto. La relación entre el entrenador y el mariscal de campo se había deteriorado.

Los Broncos tuvieron un récord de 11-19 en las titularidades de Wilson durante dos temporadas y no lograron clasificar a los playoffs.

Parte del resentimiento de Wilson hacia Payton podría deberse a la afirmación de Wilson de que los Broncos lo habían amenazado con dejarlo en la banca a principios de la temporada 2023 si Wilson no renunciaba a una garantía por lesión en su contrato. En ese momento, Wilson tenía $37 millones de dólares (su salario de 2025) garantizados si no aprobaba un examen físico el quinto día del nuevo año de la liga en marzo de 2024.

Seguir leyendo:

Konata Mumpfield celebró su primer touchdown a lo Cristiano Ronaldo en victoria de los Rams sobre los Jaguars en Londres

Excorredor de la NFL Doug Martin murió bajo custodia policial, según reportes

Luto en la NFL: falleció Doug Martin, ex corredor de los Tampa Bay Buccaneers, a los 36 años