Arrestan en Queens a madre de recién nacida abandonada en el Metro de Nueva York cerca de Macy’s

Assa Diawara, mujer de 30 años, fue arrestada como sospechosa de haber abandonado a su hija recién nacida en un andén del Metro de Nueva York en Midtown Manhattan.

Diawara, de 30 años, fue detenida anoche por presuntamente haber dejado a su bebé al pie de una escalera en el andén de la línea 1 del Metro, en la parada de la calle 34-Penn Station, alrededor de las 9 a.m. del lunes. Unos pasajeros encontraron a la recién nacida sola y llamaron a la policía. En las adyacencias se ubica la famosa sede de Macy’s, una de las tiendas por departamento más grandes del mundo.

Los médicos llevaron a la recién nacida, cuyo cordón umbilical aún estaba unido, al Hospital Bellevue, donde se encontraba en buen estado de salud y estaba siendo evaluada.

Tras una revisión exhaustiva de grabaciones de vigilancia, ayer NYPD divulgó un video de la mujer buscada, tras ser captada en cámara con la bebé en brazos antes de ser abandonada; pero en ese momento no estaba claro si era pariente de la niña. Al ser interrogada tras su arresto, Diawara admitió haber abandonado a su hija, indicaron las fuentes a Daily News.

🚨WANTED FOR A CHILD ABUSE: on Monday, October 20, 2025, at approximately 9:04 A.M., an unidentified individual entered the 34 Street-Penn Station Subway station on the southbound platform of the "1" train and left a female infant unattended and wrapped in a blanket. pic.twitter.com/MPtyU3nglH — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 21, 2025

Luego las grabaciones de vigilancia mostraron a Diawara subiendo sin la bebé a un taxi que la llevó hasta Jamaica, Queens. La policía registró la zona y un vecino la reconoció por las grabaciones de vigilancia y dirigió a los agentes a su casa.

Diawara fue acusada de abandono de un menor y de poner en peligro a un menor. Hoy debía comparecer en el Tribunal Penal de Manhattan. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las autoridades le recuerdan a los ciudadanos que Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen una ley de refugio seguro, que permite a los padres renunciar a un infante de hasta 30 días de nacido de forma anónima y sin cuestionamiento en hospitales, estaciones de policía o de bomberos y otros espacios designados. También puede dejarlo con alguien y notificar inmediatamente a las autoridades sobre la ubicación del bebé.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda