Joven de 17 años muere tras recibir golpes en la cabeza durante una sesión de sparring en México
Pese a tener poco tiempo practicando el boxeo, Kiara Ruvalcaba, fungió como sparring y no soportó los golpes, por lo que se investigan las causas de su muerte
En el estado de Aguascalientes en México abrieron una investigación por la muerte de Kiara Paula Ruvalcaba Cruz, una joven de 17 años de edad que recibió golpes en la cabeza durante una práctica de boxeo.
Kiara tenía apenas dos meses practicando el boxeo, por lo que la noche del viernes 17 de octubre fue utilizada como sparring de otra boxeadora.
Los hechos ocurrieron en el gimnasio Gym Box Jhonny, donde Kiara recibió golpes en la cabeza que la hicieron desvanecerse en el ring y posteriormente convulsionar.
Se solicitó entonces una ambulancia y la joven fue trasladada a urgencias, donde intentaron estabilizarla. Al no contar con el equipo médico necesario, fue trasladada al Hospital General de Zona número 1 del IMSS, donde fue intubada.
Ahí, intentaron realizarle una intervención de urgencia, sin embargo tras tres días en estado crítico, Kiara Paula falleció el domingo 19 de octubre.
Investigan negligencia
La Fiscalía investiga si existió alguna negligencia y si el gimnasio donde ocurrieron los hechos contaba con las medidas de seguridad necesarias.
“Con profundo pesar, el Colegio del Arte y las Ciencias lamenta el sensible fallecimiento de nuestra estudiante Kiara Paula Ruvalcaba Cruz. Recordaremos siempre su alegría, su talento y la luz que compartió con todos quienes la conocimos. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz, Kiara Paula Ruvalcaba Cruz. Tu recuerdo vivirá siempre en nuestra comunidad”, escribió en redes sociales la preparatoria Cac (Colegio del Arte y las Ciencias), donde estudiaba la joven.
