ABCmouse 2 y NASA se alían para llevar la exploración espacial a niños

La educación infantil está a punto de dar un salto hacia las estrellas. ABCmouse®, la reconocida plataforma de aprendizaje digital desarrollada por Age of Learning Inc., anunció una innovadora asociación con la NASA que promete revolucionar la forma en que los niños pequeños se acercan al fascinante mundo de la ciencia y la exploración espacial.

Esta colaboración histórica tiene como objetivo transformar las misiones espaciales más emblemáticas de la agencia estadounidense en experiencias educativas diseñadas específicamente para niños de 2 a 8 años, combinando el rigor científico con métodos de enseñanza probados y apropiados para cada edad.

Misiones espaciales reales adaptadas para los más pequeños

El contenido desarrollado conjuntamente incluirá algunas de las misiones y experimentos más emocionantes de la NASA. Entre ellos destacan Artemis, el ambicioso programa que busca llevar humanos de regreso a la Luna; el Telescopio Espacial James Webb, que está revelando los secretos más profundos del universo; el observatorio de rayos X Chandra, y la futura misión Dragonfly, que explorará la luna Titán de Saturno.

Estas misiones cobrarán vida a través de actividades interactivas y lúdicas que permitirán a los niños hacer observaciones, descubrir las maravillas de la luna, los planetas, el sol y conocer de cerca el trabajo de los astronautas. Todo ello presentado de manera accesible y atractiva para las mentes más jóvenes.

Aprendizaje basado en la indagación y el juego

La metodología educativa de esta asociación se fundamenta en el juego imaginativo y el aprendizaje basado en la indagación. Este enfoque pedagógico ha demostrado ser especialmente efectivo para desarrollar habilidades fundamentales en tres áreas clave: ciencia, alfabetización y lógica.

El querido personaje de ABC Mouse®, junto a sus amigos, será el guía principal de los pequeños estudiantes en estas aventuras espaciales. A través de contextos lúdicos basados en ciencia real, los niños podrán investigar nuevas ideas, pensar críticamente y explorar sin miedo, desarrollando al mismo tiempo el asombro natural que genera el cosmos.

Una visión inspirada en la experiencia

Alex Galvagni, director ejecutivo de Age of Learning, expresó su entusiasmo por esta colaboración, destacando su conexión personal con el proyecto. “Nuestra misión es ayudar a los niños a cultivar un amor por el aprendizaje que dure toda la vida, y esta asociación con NASA lo logra a través del asombro que genera la exploración espacial”, señaló el ejecutivo.

Galvagni, quien trabajó anteriormente en la NASA, conoce de primera mano el poder inspirador que tiene la exploración espacial en las mentes jóvenes. “Al combinar las increíbles misiones de NASA con el enfoque educativo probado de ABCmouse®, estamos profundizando el compromiso, encendiendo la imaginación y creando experiencias que muestran a los niños que el universo está listo para ser explorado por ellos”, añadió.

Formando a los líderes STEM del futuro

Esta iniciativa se alinea perfectamente con la misión de Age of Learning de ayudar a los niños de todo el mundo a construir una base sólida para el éxito académico. Al integrar contenido científico auténtico de la NASA en el currículo educativo integral de ABCmouse®, la asociación busca garantizar que los estudiantes más jóvenes desarrollen tanto el sentido de asombro como las habilidades fundamentales necesarias para convertirse en los futuros líderes en campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La importancia de introducir conceptos científicos desde edades tempranas no puede subestimarse. Los años preescolares y de educación primaria temprana son cruciales para desarrollar la curiosidad natural de los niños y establecer patrones de pensamiento crítico que los acompañarán durante toda su vida académica y profesional.

Disponibilidad y acceso

Una de las características más destacadas de esta iniciativa es su compromiso con la accesibilidad. A partir del 30 de septiembre de 2025, una selección de actividades educativas inspiradas en la NASA ya están disponible sin costo alguno en ABCmouse 2, la versión renovada de la plataforma que ha demostrado acelerar el crecimiento en lectura y matemáticas.

La colección completa de contenido estará disponible para los suscriptores premium de la plataforma, y se tiene planeado el lanzamiento de experiencias adicionales a lo largo de 2026, ampliando continuamente las oportunidades de aprendizaje relacionadas con el espacio.

Un líder probado en educación digital

ABCmouse® se ha consolidado como el recurso digital de aprendizaje más completo para niños. Estudios de investigación a gran escala han demostrado que la plataforma acelera efectivamente el aprendizaje y ayuda a los niños a lograr avances significativos en habilidades tempranas de alfabetización y matemáticas.

Age of Learning, la empresa detrás de ABCmouse®, ha atendido a más de 50 millones de niños en todo el mundo y se ha posicionado como líder global en los esfuerzos por promover la equidad, el acceso y las oportunidades educativas para todos los niños. Su portafolio incluye también otros programas galardonados como Adventure Academy®, My Math Academy®, My Reading Academy® y My Reading Academy Español®.

Es por ello que esta asociación entre ABCmouse® y NASA representa un emocionante capítulo en la educación infantil, donde la ciencia espacial se convierte en un vehículo para inspirar, educar y preparar a la próxima generación de exploradores, científicos e innovadores.

(VIDEO) Entrevista: Deborah Martorell será la primera mujer boricua y meteoróloga en el espacio en misión de Blue Origin




















