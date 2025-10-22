Murió a los 29 años Daniel Naroditsky, leyenda del ajedrez estadounidense

La leyenda del ajedrez de Estados Unidos, Daniel Naroditsky, murió a los 29 años. La noticia sobre su fallecimiento fue difundida el pasado martes por el Centro de Ajedrez de Charlotte (Carolina del Sur), institución de la que formaba parte.

En un comunicado escrito por la familia, el ‘Charlotte Chess Center’ dio a conocer sobre la muerte del prodigio del ajedrez, aunque no se especificó la causa ni la localización.

“Con gran tristeza compartimos el inesperado fallecimiento de Daniel Naroditsky (…) pedimos privacidad para la familia de Daniel durante este momento extremadamente difícil. Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos trajo a todos cada día”, indicaron.

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

Daniel Naroditsky era considerado un “gran maestro” de ajedrez, el título más alto otorgado a los competidores por la Federación Internacional de Ajedrez. Obtuvo el reconocimiento con apenas 17 años. También era conocido por sus transmisiones en plataformas de streaming.

Daniel Naroditsky, el niño prodigio que se convirtió en leyenda

Daniel Naroditsky nació el 9 de noviembre de 1995 en San Mateo, California. En 2022 concedió una entrevista a ‘The New York Times’ donde confesó que su incursión en el mundo del ajedrez se dio a los años gracias a su hermano mayor Alan, quien le despertó el interés por el juego en una fiesta de cumpleaños.

Tres años después, con tan solo 9, Naroditsky se convirtió en el número en Estados Unidos. Estando apenas en quinto grado, fue la persona más joven en ganar el Campeonato K-12 del Norte de California, según Chess.com.

En noviembre de 2007, fue nombrado Campeón Mundial Juvenil de Ajedrez sub-12. En 2011 recibió el título de maestro internacional y obtuvo el de gran maestro en 2013 en un torneo celebrado en Villa de Benasque, España. Tenía 17 años y aún no había terminado la secundaria.

En 2019 se graduó de la Universidad de Stanford como licenciado en Historia. Sin embargo, Naroditsky siguió ligado a su pasión y se mudó a Charlotte para ser gran maestro residente y entrenador jefe en el Centro de Ajedrez de Charlotte.

También era un jugador de categoría mundial de ajedrez bullet, una de las formas más rápidas de ajedrez en la que cada jugador dispone de un minuto o menos para realizar sus jugadas. Al momento de su muerte, con 29 años, Naroditsky ocupaba el lugar 22 en el ranking de los mejores del mundo, Chess.com.



