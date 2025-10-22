Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir a las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del tiempo para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC). La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 25% durante el día y del 9% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 11% en el curso de la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 13.67 mph durante la primera mitad del día y los 16.16 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:15 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:06 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan pocas nubes. Las temperaturas variarán entre los 46 y los 61 grados Fahrenheit (8 y 16ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 6% por la mañana, 7% por la tarde y 6% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.