Pronóstico del clima en Chicago para este miércoles 22 de octubre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 22 de octubre.

El clima en Chicago hoy

El clima en Chicago hoy

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de máxima y los 41 grados Fahrenheit (5ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada será de 41ºF (5ºC) de máxima y 41ºF (5ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 20 durante la primera mitad del día y del 9 a lo largo de la noche. Luego, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 19.88 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:11 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:59 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan pocas nubes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 52 grados Fahrenheit (11 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 41 (5ºC).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos.