San Jose Sharks pide disculpa por mensaje sobre ICE durante la Noche de la Herencia Hispana

Lo que era una noche de celebración por el mes de la Herencia Hispana terminó en polémica en el SAP Center de California. El pasado sábado, durante el partido de la NHL entre San Jose Sharks y Pittsburgh Penguins, apareció un mensaje en el videomarcador haciendo referencia a la palabra “ICE”.

La acción generó abucheos y la controversia mediática fue tal, que el equipo tuvo que emitir un comunicado pidiendo disculpas públicas y aclarando la intención de la dinámica.

La ola de críticas en redes sociales fue abrumadora y la reacción no tardó en llegar. En X, San Jose Sharks aclaró con un corto escrito que eran conscientes del peso simbólico del mensaje y del momento en que fue proyectado.

Asimismo, asumieron el error, ofrecieron disculpas e incluso advirtió que está en una fase de investigación para determinar el origen del mensaje.

“Durante el primer intermedio del partido de esta noche, un mensaje ofensivo, enviado externamente, se mostró inadvertidamente en el marcador del estadio”, iniciaron.

“Sharks Sports & Entertainment lamenta profundamente que este mensaje, que no cumple con los valores de nuestra organización, no se haya detectado durante nuestro proceso de revisión estándar. La organización Sharks se disculpa sinceramente por este descuido y trabaja activamente para determinar el origen del mensaje”, concluyeron.

During the first intermission of tonight’s game, an offensively worded message which had been externally submitted was inadvertently displayed on the in-arena scoreboard. Sharks Sports & Entertainment deeply regrets that this message, which does not meet our organization’s… — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) October 19, 2025

Mensaje sobre ICE en la Noche de la Herencia Hispana

La Noche de la Herencia Hispana es una celebración que equipos de la NHL, MLB, NBA, NFL o WBNBA, suelen hacer para conmemorar a la comunidad latina durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Durante el primer intermedio del encuentro apareció un mensaje en el videomarcador que decía: “Los fans de los SJ Sharks aman el hielo ‘(ICE)’”. A primera vista, la frase parecía inofensiva, considerando que el hockey se juega sobre hielo.

Sin embargo, el contexto encendió las alarmas. “ICE” responde a las siglas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, la agencia federal asociada con redadas y deportaciones masivas.

Además, el mensaje fue proyectado durante la Noche de la Herencia Hispana, una celebración dedicada a una comunidad que ha sido blanco frecuente de esas mismas políticas migratorias.

Para muchos asistentes, especialmente en una ciudad como San José, con una amplia población latina, la coincidencia no fue casual ni graciosa. California ha sido, además, uno de los principales blancos de las campañas de redadas migratorias emprendidas por ICE.

En ese contexto, en la proyección del mensaje no se consideró sus posibles connotaciones y dejó espacio para interpretaciones ambiguas y un doble sentido que resultó ofensivo para muchos.

Desde que Donald Trump retomó la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, su administración ha intensificado las políticas migratorias con cifras que ya superan récords recientes.

De acuerdo con agencias de noticias como Associated Press o Reuters, 400,000 personas han sido deportadas por las autoridades federales en los primeros ocho meses de su segundo mandato.

Además, 1.6 millones de migrantes optaron por regresar voluntariamente a sus países de origen, lo que eleva el total de salidas a dos millones. El gobierno proyecta alcanzar 600,000 deportaciones antes de finalizar el año.



