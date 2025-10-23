Arrestan al jugador de la NBA Terry Rozier y al entrenador Chauncey Billups por caso de apuestas

Un nuevo escándalo ha sacudido a la NBA este jueves. El jugador de Miami Heat Terry Rozier en actual entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron arrestados por su presunta implicación en un caso de apuestas.

De acuerdo con el periodista Shams Charania de ESPN, las detenciones se dieron en medio de una investigación federal sobre apuestas. Rozier fue arrestado este jueves por la mañana en un hotel de Orlando, Florida.

La detención se dio justo después de que Miami Heat perdiera como visitante el pasado miércoles contra Orlando Magic. Rozier no jugó por decisión técnica. Casas de apuestas en varios estados del país detectaron un interés sospechoso en las apuestas sobre las estadísticas de Rozier antes del partido entre Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans del 23 de marzo de 2023.

Hubo un total de 30 apuestas en 46 minutos por un monto de $13,759 dólares. Los logros más apostados fueron el “under” en los puntos, rebotes y asistencias de Rozier. Esta actividad sospechosa generó que las casas de apuestas suspendieran las apuestas por el veterano jugador.

Ese partido ante Hornets fue disputado por Rozier por un período de 10 minutos. Sin embargo, terminó abandonando el encuentro por una supuesta lesión de tobillo.

En este sentido, el abogado de Rozier, Jim Trusty, declaró previamente a la cadena ESPN que su cliente se reunió con funcionarios de la NBA y el FBI en varias ocasiones durante 2023.

Trusty aseguró que la investigación inicial de la liga determinó que Rozier no había cometido ninguna infracción. La NBA también afirmó que investigó el asunto en su momento y no encontró ninguna infracción de la liga.

A sus 31 años, Terry Rozier disputa la última temporada del contrato de cuatro años y 96 millones de dólares que firmó con los Charlotte Hornets en agosto de 2021. Su último partido con la franquicia fue el 23 de marzo de 2023, antes de ser traspasado al Miami Heat en enero de 2024.

El arresto de Billups se dio en Oregón y también está vinculado a una con apuestas. Específicamente un caso ilegal de póker inherente a la mafia y no con la NBA.



