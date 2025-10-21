Kam Jones, novato de Indiana Pacers en la NBA, se disculpó tras ser arrestado por conducir a exceso de velocidad

En pleno inicio de la NBA, el novato de Indiana Pacers, Kam Jones, fue arrestado en Indianápolis. El jugador fue detenido por la Policía luego de una persecución “breve” y tuvo que salir este martes a pedir disculpas por el incidente.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, los agentes intentaron detener un vehículo que conducía de forma imprudente y errática a 90 millas en una zona de 50 por la Interestatal 65 alrededor de las 10 de la mañana.

Sin embargo, Jones no se detuvo y comenzó una persecución que duró al menos cuatro millas. Los oficiales lograron detener el vehículo que venía zigzagueando entre el tráfico y arrestar al novato de los Pacers.

Kam fue trasladado al Centro de Procesamiento para Adultos del Condado de Marion. Ahora, el joven de 23 años enfrenta cargos por resistencia al arresto con agravantes (delito grave) y conducción imprudente (delito menor).

En caso de ser declarado culpable, el cargo grave podría llevarlo hasta 2.5 años en prisión y una multa considerable. Indiana Pacers respondió a FOX 59 confirmando que están al tanto de la situación.

“Estamos al tanto de la situación que involucra a Kam Jones. Estamos en proceso de recopilar más información y no haremos más comentarios al respecto por el momento”, indicaron.

Posteriormente, este martes, el entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, dijo que Jones “insistió” en disculparse con el equipo y también quería una oportunidad de hacer una disculpa pública, que dio frente a las cámaras durante la sesión de medios de comunicación programada regularmente después de la práctica de los Pacers.

“Lo siento profundamente por la organización de los Pacers y los fanáticos”, expresó Jones. “Esta fue una experiencia muy, muy traumática para mí. Nunca he pasado por algo así, pero definitivamente un error del que he aprendido (…) no volverá a suceder. Lo siento profundamente por la organización y estoy deseando dejar que esto pase y volver al trabajo”, comentó.

#Pacers head coach Rick Carlisle says what happened with rookie guard Kam Jones is “nothing more than a speeding ticket”.



Jones then insisted on apologizing to the team, and to the gathered media members. @WTHRcom pic.twitter.com/K9yGw9Tth1 — Dominic Miranda (@DomMirandaTV) October 21, 2025

Kam Jones, cuyo nombre completo es Kameron Deshun Jones, nació el 25 de febrero de 2002 en Colorado Springs. Comenzó su carrera en la Universidad de Marquette (2021–2025), donde brilló

como base/escolta en los Golden Eagles de Marquette.

Fue seleccionado en la segunda ronda, puesto 38, por los San Antonio Spurs. Antes del inicio de la temporada fue traspasado a Indiana Pacers.



Sigue leyendo:

· Cancelan rueda de prensa en Puerto Rico por tiroteo en el Coliseo antes de juego de NBA

· Basquetbolista argentino Luca Vildoza fue detenido por agredir a una enfermera de la Cruz Roja en Italia

· Leyenda de la NBA, Paul Pierce, tras ser arrestado en estado de ebriedad: “Estoy viejo, cansado y me quedé dormido”