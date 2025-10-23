Cupones SNAP: millones podrían quedarse sin ayuda alimentaria en noviembre

Millones de familias en Estados Unidos podrían quedarse sin asistencia alimentaria en noviembre debido al prolongado cierre del gobierno federal, que ya entra en su tercera semana sin señales de resolución.

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) advirtió que si el Congreso no aprueba pronto nuevos fondos, el programa de cupones de alimentos SNAP podría suspender sus pagos para 42 millones de personas en todo el país.

Advertencia del Departamento de Agricultura

En una carta oficial, el USDA alertó que si la actual falta de asignaciones presupuestarias continúa, no habrá fondos suficientes para cubrir los beneficios completos del SNAP en noviembre.

La agencia también señaló que los estados podrían enfrentar demoras en la emisión de los pagos, afectando a millones de hogares justo antes del Día de Acción de Gracias, una de las fechas más importantes para las familias estadounidenses.

Estados más afectados

El impacto sería masivo en varios estados. En Nueva York, donde casi tres millones de personas dependen de este programa, una familia de cuatro integrantes puede recibir hasta $994 dólares mensuales.

En California, cerca de cinco millones de beneficiarios están en riesgo de no recibir sus cupones a tiempo, mientras que en Illinois más de dos millones de personas podrían verse afectadas.

Temor entre los bancos de alimentos

La posible suspensión ha generado preocupación entre las organizaciones que brindan asistencia alimentaria.

“Nuestros bancos de comida estarán abrumados con participantes del SNAP que dependen de esta ayuda vital para cubrir sus necesidades básicas”, advirtió Man-Yee Lee, vocera del Greater Chicago Food Depository, en declaraciones a CBS News.

Demoras también en otros estados

Autoridades en Florida, donde alrededor de tres millones de personas reciben cupones de alimentos, y en Oregón, también han pedido a los beneficiarios que se preparen para retrasos.

Sin embargo, los funcionarios confirmaron que los pagos correspondientes a octubre serán procesados con normalidad.

El programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) es una de las principales herramientas del gobierno para combatir la inseguridad alimentaria en Estados Unidos.

Si el cierre gubernamental se extiende, millones de familias podrían enfrentar serias dificultades para poner comida sobre la mesa en pleno inicio de la temporada festiva.

Sigue leyendo:

– Cheques de $400 por reembolso inflacionario llegarán este mes

– Crece el número de estados que advierten de posible recorte a beneficios SNAP si el cierre persiste

– Quiénes recibirán pago directo de $967 del Seguro Social el 1 de noviembre