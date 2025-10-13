Cheques de $400 por reembolso inflacionario llegarán este mes

Millones de residentes en Nueva York comenzarán a recibir en las próximas semanas cheques de reembolso diseñados para aliviar el impacto del aumento de precios.

El programa forma parte del presupuesto estatal 2025-2026 y representa la primera iniciativa de este tipo en el estado, con pagos únicos de hasta $400 dólares destinados a combatir las presiones inflacionarias que afectan a los hogares.

Quiénes pueden recibir el reembolso

El gobierno estatal informó que más de 8.2 millones de personas serán beneficiadas con este pago.

Para calificar, los residentes deben haber presentado la Declaración de Impuestos sobre la Renta del Estado de Nueva York (Formulario IT-201) correspondiente al año fiscal 2023.

Además, no pueden haber sido reclamados como dependientes en la declaración de otra persona y deben cumplir con los límites de ingresos establecidos.

Las autoridades dejaron claro que quienes no hayan presentado su declaración de impuestos no serán elegibles.

Tampoco será necesario presentar ninguna solicitud adicional, ya que el envío se realizará de forma automática a quienes cumplan los requisitos.

Cuándo llegarán los cheques

La gobernadora Kathy Hochul anunció que los primeros pagos comenzaron a enviarse el 26 de septiembre.

El resto de los cheques continuará distribuyéndose durante octubre y noviembre.

No habrá información de seguimiento disponible para los residentes, y el orden de envío no se basará en códigos postales, por lo que algunas personas podrían recibir su cheque antes que otras.

Montos según ingresos y estado civil

El valor del reembolso dependerá de si el contribuyente presentó la declaración en conjunto o de manera individual, así como de sus ingresos:

-Contribuyentes conjuntos con ingresos inferiores a $150,000 dólares recibirán el monto máximo de $400 dólares.

-Con ingresos entre $150,000 y $300,000 dólares, el pago será de $300 dólares.

-Solteros con ingresos inferiores a $75,000 dólares recibirán $200 dólares.

-Solteros con ingresos entre $75,000 y $150,000 dólares recibirán $150 dólares.

Distribución regional de los pagos

De los 8.2 millones de beneficiarios, la mayor parte se concentra en la ciudad de Nueva York, donde 3.53 millones de residentes recibirán el cheque.

Le siguen Long Island con 1.25 millones, Mid-Hudson con 924,000 y Western New York con 585,000.

También se entregarán reembolsos en otras regiones como Finger Lakes (513,000), Capital Region (475,000), Central New York (321,000), Southern Tier (251,000), Mohawk Valley (198,000) y North Country (156,000).

Dinero que no se usará para pagar deudas

A diferencia de los reembolsos de impuestos tradicionales, este pago no se destinará al pago de deudas pendientes del estado.

Las autoridades confirmaron que el dinero se entregará directamente a los beneficiarios, quienes podrán decidir libremente cómo utilizarlo.

