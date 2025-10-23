Deuda nacional de EE.UU. alcanza nuevo récord de $38 billones, en medio de una crisis fiscal que se agudiza

La deuda nacional de EE.UU. bajo la administración de Donald Trump superó este miércoles los $38 billones de dólares en medio de un cierre gubernamental de 23 días, marcando la acumulación más rápida de $1 billón después del confinamiento por la pandemia, y genera serias preocupaciones sobre el futuro económico de las próximas generaciones.

Esta nueva marca deja de manifiesto la acelerada acumulación de deuda en el balance general de Estados Unidos. El país había llegado a $37 billones en deuda nacional bruta apenas en agosto de este año, de acuerdo con los informes del Departamento del Tesoro, que registra las finanzas diarias de la nación. El país alcanzó el hito de los $34 billones de dólares de deuda en enero de 2024, llegó a los $35 billones en julio de ese año y los $36 billones en noviembre de 2024.

Kent Smetters, del Modelo Presupuestario Penn Wharton de la Universidad de Pennsylvania y excolaborador del presidente George W. Bush en el Departamento del Tesoro dijo a The Associated Press que una carga de deuda creciente a lo largo del tiempo, como la actual, conduce en última instancia a una mayor inflación, que erosiona el poder adquisitivo de los estadounidenses.

Además, de acuerdo con la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, este aumento de la deuda provocará mayores costos de endeudamiento para los estadounidenses en temas créditos como hipotecas y automóviles, salarios más bajos porque las empresas tienen menos dinero disponible para invertir y bienes y servicios más caros.

“Creo que mucha gente quiere saber que sus hijos y nietos vivirán en buena situación económica en el futuro, que podrán permitirse una casa”, dijo. “Esa inflación adicional se agrava” y erosiona el poder adquisitivo de los consumidores, lo que dificulta que las futuras generaciones alcancen objetivos financieros como convertirse en propietarios de una vivienda.

Por su parte, el Comité Económico Conjunto estima que la deuda nacional total creció $69,713.82 dólares por segundo durante el año pasado.

Michael Peterson, presidente y director ejecutivo de la Fundación Peter G. Peterson, también aseguró que “alcanzar los $38 billones de dólares en deuda durante un cierre gubernamental es una señal preocupante de que los legisladores no están cumpliendo con sus deberes fiscales básicos”.

Y explicó que: “Junto con el aumento de la deuda, se obtienen mayores costos de intereses, que ahora representan el rubro de mayor crecimiento del presupuesto. Gastamos $4 billones de dólares en intereses durante la última década, pero gastaremos $14 billones en los próximos 10 años”. Esto significa que “los costos de los intereses desplazan importantes inversiones públicas y privadas para nuestro futuro, perjudicando la economía de todos los estadounidenses”.

El gobierno Trump insiste en que abate el endeudamiento

La administración insiste en que sus políticas están diseñadas para frenar el gasto público y reducir el enorme déficit del país. Al respecto, el Departamento del Tesoro reportó en un nuevo informe publicado este miércoles que de abril a septiembre, el déficit acumulado ascendió a $468,000 millones de dólares. Esta cifra, de acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, es la más baja desde 2019.

“Durante sus primeros ocho meses en el cargo, el presidente Trump ha reducido el déficit en $350,000 millones de dólares en comparación con el mismo período de 2024 al recortar el gasto y aumentar los ingresos”, agregó el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.

También indicó que la actual administración está trabajando para lograr un crecimiento económico sólido, una menor inflación, ingresos arancelarios adicionales, menores costos de endeudamiento y recortes al despilfarro, el fraude y el abuso.

