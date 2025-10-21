window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump exige al Departamento de Justicia $230 millones por las investigaciones en su contra, según The New York Times

Donald Trump presentó dos reclamaciones administrativas en las que acusa al FBI y al DOJ de haberlo sometido a una persecución política

El presidente Donald Trump y la fiscal general Pam Bondi. Crédito: John McDonnell | AP

Por  Luis De Jesús

El presidente Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia una compensación de casi $230 millones de dólares por las investigaciones federales que enfrentó en los últimos años, informó The New York Times.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario, Trump presentó dos reclamaciones administrativas en las que acusa al FBI y al propio Departamento de Justicia de violar sus derechos civiles y de haberlo sometido a una persecución política.

