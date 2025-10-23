El alcalde Eric Adams cancela más de $130 millones de deuda médica para neoyorquinos

El alcalde Eric Adams dio a conocer que más de 75,000 neoyorquinos han sido beneficiados con la cancelación de $135 millones de dólares en deudas médicas y anunció la creación de nuevos Centros de Empoderamiento Financiero para miembros de clase trabajadora.

Gracias a una inversión de $18 millones de dólares lanzada el año pasado se aliviará total o parcialmente la deuda médica de 500,000 neoyorquinos, con el objetivo de lograr que se eliminen $2,000 millones de dólares en deuda.

Además, el alcalde Adams celebró la apertura de ocho nuevos “Centros de Empoderamiento Financiero de NYC” gestionados por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP en inglés) en ubicaciones seleccionadas de NYC Health + Hospitals en todo el sistema de salud, para ayudar a los neoyorquinos a planificar mejor y evitar incurrir en deuda médica en el futuro.

Este anuncio continúa cumpliendo dos compromisos clave asumidos durante el discurso sobre el estado de la ciudad de 2024 del alcalde Adams: aliviar en $2 mil millones de la deuda médica de los neoyorquinos e incorporar asesores financieros adicionales en los hospitales de la ciudad de Nueva York, brindando a más neoyorquinos acceso a una orientación financiera personalizada vital.

“Durante demasiado tiempo, y para demasiadas personas, la deuda médica no solo ha sido una barrera para quienes buscan obtener la atención que necesitan, sino también un factor importante de estrés financiero y emocional para las familias. Los neoyorquinos de clase trabajadora no deberían vivir con el miedo de que enfermarse arruine su economía, y, gracias a nuestra administración, no tendrán que hacerlo”, expresó en un comunicado el alcalde Adams.

“Nos enorgullece anunciar otro hito en nuestra iniciativa para abolir la deuda médica para los neoyorquinos. Desde el lanzamiento de nuestro programa con Undue Medical Debt, hemos cancelado casi $135 millones de dólares en deudas médicas para más de 75,000 personas y no nos detendremos hasta alcanzar nuestra meta de brindar $2,000 millones de dólares en alivio para medio millón de residentes de nuestra ciudad”, agregó Adams.

El Programa de Alivio

La deuda médica es la principal causa de bancarrota en los Estados Unidos, y afecta de forma desproporcionada a los hogares sin seguro, con seguro insuficiente o de bajos ingresos. La ciudad se ha asociado con Undue Medical Debt, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que se especializa en comprar y, en última instancia, eliminar la deuda médica para adquirir carteras de deuda de proveedores de atención médica y hospitales en toda la ciudad de Nueva York, así como de agencias de cobro.

No hay proceso de solicitud para el programa de alivio de deuda de una sola vez de la ciudad. En su lugar, Undue Medical Debt comprará carteras empaquetadas de deuda médica elegible de proveedores, como hospitales y compradores comerciales de deuda, para luego abolir esa deuda a centavos por dólar. Los beneficiarios de alivio de deuda serán notificados de que su deuda ha sido comprada por un tercero y cancelada, sin condiciones. Los beneficiarios no deben nada por la deuda y no enfrentan penalización fiscal. Los neoyorquinos que cumplan con uno de los dos criterios de elegibilidad calificarán para el alivio de deuda si su deuda ha sido adquirida: 1) tener un ingreso familiar anual igual o inferior al 400 por ciento del Nivel Federal de Pobreza o 2) tener deuda médica igual al 5 por ciento o más de su ingreso familiar anual.

Fondos adicionales

Para complementar la inversión de la ciudad, Undue Medical Debt y el Mayor’s Fund to Advance New York City también se asociarán para recaudar fondos adicionales durante tres años con el fin de aliviar aún más deuda médica. Los neoyorquinos interesados en ayudar a aliviar la deuda médica pueden donar en línea.

Más de 100 millones de estadounidenses tienen algún tipo de deuda médica, y la cantidad total en todo el país supera los $220 mil millones de dólares. Mantener una deuda médica puede socavar la estabilidad financiera, ya que puede afectar el puntaje de crédito y poner a individuos y familias en posiciones difíciles para elegir entre atención médica y otros gastos necesarios. A nivel nacional, aunque la deuda médica puede recaer en quienes no tienen seguro, incluso quienes tienen seguro están en riesgo de llevar deuda médica.

“Nuestra administración está tomando una serie de medidas para respaldar a las familias de clase trabajadora, y este programa es una de esas medidas”, expresó Suzanne Miles‑Gustave, vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos. “Esperamos que más alivio llegue en los próximos meses y años para cientos de miles de familias. Gracias a nuestros socios en Undue Medical Debt y al Fondo del Alcalde por ayudar a levantar este peso financiero de los hombros de tanta gente”.

Puntos de ayuda

Los neoyorquinos ahora pueden acceder a servicios de asesoramiento y asesoramiento financiero personalizados y gratuitos en las siguientes ubicaciones de NYC Health + Hospitals:

El Bronx

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Tremont

1920 Webster Avenue, Bronx, NY 10457

Lunes y martes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

NYC Health + Hospitals/Jacobi

1400 Pelham Pkwy S, Edificio 8 Atrio, Bronx, NY 10461

Miércoles y jueves, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

1400 Pelham Pkwy S, Edificio 8 Atrio, Bronx, NY 10461

Miércoles y jueves, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Brooklyn

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, East New York

2094 Pitkin Ave, 2.º piso, Sala 202, Brooklyn, NY 11207

Martes y jueves, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

NYC Health + Hospitals/Kings County

451 Clarkson Avenue, Edificio E, Vestíbulo principal, Brooklyn, NY 11203

Lunes y miércoles, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

451 Clarkson Avenue, Edificio E, Vestíbulo principal, Brooklyn, NY 11203

Lunes y miércoles, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Manhattan

NYC Health + Hospitals/Bellevue

462 First Avenue, Nueva York, NY 10016

Departamento de Finanzas, Primer piso, Edificio del hospital

Martes y jueves, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Gouverneur

227 Madison Street, Vestíbulo del 5.º piso, Nueva York, NY 10002

Lunes y miércoles, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

227 Madison Street, Vestíbulo del 5.º piso, Nueva York, NY 10002

Lunes y miércoles, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Queens