Homicidio a golpes dentro de hospital en Nueva York: vuelven a arrestar a sospechosa dejada libre

Raquel Haughton fue arrestada por segunda vez en relación con la muerte de Cynthia Vann, paciente de 55 años golpeada en el Hospital Lincoln de El Bronx (NYC) el mes pasado.

Este lunes la Policía de Nueva York se presentó en el apartamento de Haughton en El Bronx. Quedó detenida tras comparecer brevemente ante el tribunal para enfrentar cargos de homicidio involuntario y agresión por presuntamente golpear repetidamente en la cabeza a Vann el 10 de septiembre en una habitación que compartían en el 8vo piso del hospital. La víctima fue operada de urgencia al día siguiente, pero su estado empeoró y falleció el 27 de septiembre.

Ahora la Fiscalía del Distrito de El Bronx solicitó la prisión preventiva, señalando que la sospechosa de 44 años tiene dos casos abiertos por agresión grave por golpear a empleados del mismo hospital, además de un cargo por delito menor por agredir a otra reclusa en prisión. Deberá volver a comparecer ante el tribunal el 24 de octubre, indicó Daily News.

A principios de mes Haughton estuvo bajo custodia de la policía del centro de salud, pero fue liberada después de que la fiscalía decidiera no presentar cargos, alegando la falta de pruebas adicionales. Luego NYPD reclasificó la muerte de Van como homicidio, revelando únicamente que una persona no identificada la había golpeado repetidamente en la cabeza y luego había huído a “lugares desconocidos”.

Sin embargo, antes de que esa persona huyera, la Policía del Hospital Lincoln realizó su propia investigación y arrestó a la sospechosa, aparentemente sin la participación de NYPD, remitiéndola a la Fiscalía del Distrito de El Bronx.

Esa vez la fiscalía se negó a presentar cargos, aparentemente porque Vann estaba demasiado enferma para ser interrogada y nadie presenció la agresión, según una fuente policial. Así, la sospechosa fue liberada y estuvo prófuga hasta el lunes 20 de octubre.

El Departamento de Investigación de la ciudad (DOI) está revisando el caso. La familia de Vann cuestionó en días pasados por qué Haughton no fue acusada antes y por qué el Hospital Lincoln no le avisó inmediatamente al Departamento de Policía de Nueva York sobre la golpiza.

El ataque no se reportó al NYPD hasta 10 días después del hecho, el 20 de septiembre. Vann falleció por complicaciones de un traumatismo craneoencefálico por objeto contundente, concluyó después la Oficina Forense de la ciudad (OCME).

Para la familia de Vann, el giro de los acontecimientos y la falta de información del hospital han sido difíciles de aceptar. La víctima era muy querida en su cuadra de la Avenida Sherman, donde cuidaba un jardín comunitario. Ingresó el 6 de septiembre para recibir tratamiento por una afección recurrente y tratable, y nunca volvió a casa.

En 2024 Keber Martínez fue sentenciado tras declararse culpable de dispararle al paciente Rubén Pérez en la sala de emergencias del Jacobi Hospital también en El Bronx (NYC), en una aparente guerra de pandillas.