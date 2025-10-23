Joven murió baleado al enfrentar a la policía en Nueva Jersey

Teshan Rogers, joven de 27 años, fue identificado por su familia como el hombre que murió baleado por la Policía de Jersey City (NJ) la madrugada del martes.

“Lo mataron a tiros en la calle y no me dijeron qué había pasado. Solo vinieron aquí, me apuntaron con linternas a los ojos y dijeron que lo buscaban”, dijo a News 12 Darshell Robinson, abuela de Roger.

La Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey está investigando el caso como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial. Las autoridades informaron que el tiroteo ocurrió alrededor de la 1 a.m. del martes cerca de las avenidas Bergen y Virginia, cuando agentes de la Unidad de Delitos Callejeros del Departamento de Policía de Jersey City se encontraron con un hombre que consideraron sospechoso.

Según el alcalde Steven Fulop, los agentes detectaron a una persona “que actuaba de forma sospechosa y notaron un bulto en su ropa” que pensaron era un arma; cuando se acercaron abrió fuego contra ellos. Un agente respondió, alcanzándolo. El herido fue trasladado al Jersey City Medical Center, donde lo declararon muerto. Las autoridades agregaron que se recuperó un arma en el lugar de los hechos.

Esta mañana la Policía de Jersey City afirmó que las imágenes de la cámara corporal respaldan su versión del tiroteo mortal, pero no pueden publicarlas porque la Fiscalía General del estado lo prohíbe. Las directrices estatales establecen que las imágenes deben publicarse en un plazo de 20 días. Las familias también tienen derecho a verlas antes de que se hagan públicas, destacó NJ.com.

Funcionarios familiarizados con la investigación de la Fiscalía General, pero que no están autorizados a hacer comentarios públicos, dijeron que a los oficiales involucrados en el tiroteo también se les ha prohibido ver las imágenes y deben proporcionar declaraciones basadas en la memoria para preservar la integridad de la investigación.

A principios de este mes un niño de 14 años fue acusado de homicidio tras presuntamente disparar a un joven cerca de un parque en Mount Holly, Nueva Jersey en septiembre, según la Fiscalía del condado Burlington.