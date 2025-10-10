Niño mató a un hombre con pistola a plena luz del día en NJ: acusación

Un niño de 14 años fue acusado ayer de homicidio tras presuntamente disparar a un joven cerca de un parque en Mount Holly, Nueva Jersey en septiembre, según la Fiscalía del condado Burlington.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 5:45 p.m. del lunes 22 de septiembre cerca de Mill Dam Park, próximo a la intersección de Wall Street y Pine Street, según informó la policía local.

Andre Ross, de 25 años, recibió un disparo por la espalda y murió en el parque, según las autoridades. Una investigación llevó a la detención de un menor de edad ayer. Fue acusado de homicidio y otros cargos relacionados, informó NBC News. No está claro el motivo del crimen.

La semana pasada, también en Nueva Jersey, un adolescente de 17 años fue arrestado después de que una mujer fuese apuñalada mortalmente dentro de una casa, según la Fiscalía del condado Cumberland.

