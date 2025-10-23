“Matar es fundamental para la pandilla MS-13″: fiscal en juicio a cuatro hispanos por crímenes en Nueva York

Edenilson Velásquez Larín y otros tres miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) están siendo juzgados en Nueva York por crimen organizado, asesinato, conspiración y otros cargos en un extenso caso que incluye cuatro brutales asesinatos entre 2016 y 2022 en Queens y Long Island.

La fiscalía afirma que Velásquez Larín -alias “Agresor”, “Saturno” y “Paco”-, quien ascendió de rango hasta llegar a “La Mesa”, el grupo nacional de líderes de la MS-13 que supervisa todas las camarillas locales de la pandilla, cometió un asesinato y autorizó tres más.

Scott Sherman declaró al jurado que su cliente niega esos cargos y describió a la MS-13 como una vía para que los jóvenes inmigrantes salvadoreños encuentren comunidad y camaradería tras llegar a Estados Unidos sin familia y sin hablar inglés.

El gobierno ofrece “una idea muy simplista de lo que es una pandilla, de esta operación violenta”, afirmó. “En este país, todos tenemos el derecho a la libertad de asociación amparado por la Primera Enmienda. Eso significa que podemos asociarnos y juntarnos con quien queramos”.

El juicio, que se espera que dure dos meses en Brooklyn (NYC), se centra en los acusados ​​Velásquez Larín (36), Hugo Díaz Amaya (37) -también presunto miembro de “La Mesa”-, José Arévalo Iraheta (28) y José Espinoza Sánchez (26). “Es el juicio más reciente en un esfuerzo de años por parte de las autoridades federales para desmantelar la sanguinaria pandilla”, acotó Daily News.

La acusación presentada en noviembre de 2024 se centra en el asesinato con machete de Kenny Reyes, de 18 años, en el condado Nassau en 2016; las muertes a tiros de Víctor Alvarenga (26) y Eric Monge (24) en 2018 y 2020 en Queens; y el homicidio con armas blancas y desmembramiento de Oswaldo Gutiérrez Medrano (20) en 2022 en Nassau.

“Cada uno de los acusados… participó en al menos uno de estos horribles asesinatos, y lo hicieron por una razón”, declaró el lunes la fiscal federal adjunta Anna Karamigios. “Eran miembros leales de la violenta pandilla MS-13, y matar es lo que la pandilla hace”. “Matar es fundamental para la pandilla”, añadió. “Es la forma en que sus miembros progresan y ascienden en la jerarquía”.

Al parecer, el 23 de mayo de 2016 Velásquez Larín, Espinoza Sánchez y otros dos miembros asesinaron a Reyes en Long Island porque creían que pertenecía a la pandilla rival de la “Calle 18”. Atrajeron a Reyes a una zona boscosa, lo atacaron con machetes y enterraron su cuerpo en un hoyo, según la fiscalía.

Sobre Alvarenga, al parecer descubrieron a través de líderes de la MS-13 en El Salvador que cooperaba con la policía allí, por lo que ordenaron a sus subordinados que lo acecharan a la salida de un bar el 3 de noviembre de 2018 y lo mataran a tiros, según la fiscalía.

Monge, quien también pertenecía a otra camarilla, murió a causa de un altercado con un miembro de Fulton, según informaron los federales. Velásquez Larín ordenó su asesinato y fue ejecutado a tiros el 6 de septiembre de 2020 frente a su domicilio en Queens, cerca de su esposa y niños.

Y el 13 de febrero de 2022 Velásquez Larín y su compañero líder Díaz Amaya ordenaron el asesinato de Gutiérrez Medrano, miembro de la camarilla “Sailors Locos Salvatruchas”, según los federales. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Juicios recientes a la Mara Salvatrucha en NY

Long Island y Queens son las dos de las áreas con mayor presencia de Mara Salvatrucha en EE.UU., donde se le atribuyen docenas de ejecuciones y desapariciones. El grupo está asociado con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino.

La MS-13 opera mediante la intimidación y la violencia, incluyendo el homicidio y el enriquecimiento de sus miembros y asociados mediante actividades delictivas, como allanamientos de morada, robo de armas de fuego, joyas, dinero en efectivo y otros artículos de valor, y la venta de narcóticos.

En agosto Juan Amaya Ramírez (27), un aspirante a miembro de la pandilla Mara Salvatrucha que usó a su novia para inducir la muerte de un adolescente en Queens (NYC), fue condenado a 45 años de cárcel.

En julio Alexi Sáenz, líder de la camarilla “Sailors Locos Salvatruchas Westside” (Sailors) de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Brentwood/Central Islip (Long Island, NY) fue condenado a 68 años de prisión. Su hermano Jairo Sáenz espera sentencia luego de que también se declarase culpable. Previamente había sido deportado a El Salvador en 2018, pero reingresó indocumentado a Estados Unidos, donde estuvo prófugo durante casi cuatro años, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

En abril Joel Vargas Escobar, supuesto pandillero de la MS-13 conocido como “Momia”, fue arrestado en Nueva York por su presunta participación en una conspiración responsable de 11 asesinatos, extorsión y delitos de armas en Nevada y California.

En febrero Keyli Gómez, una joven que emboscó a cinco adolescentes hasta entregarlos para ser ejecutados a manos de la notoria MS-13, fue sentenciada en Nueva York. Luego de sus crímenes la joven se cambió de bando y testificó en contra de la pandilla.