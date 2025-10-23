Messi se reincorpora a los entrenamientos del Inter Miami justo antes de los playoffs

La preocupación en Inter Miami CF se disipó. El astro argentino Lionel Messi se reincorporó a los entrenamientos de su equipo, poniendo fin a una breve ausencia que había encendido las alarmas a pocos días del inicio de los playoffs de la MLS.

El campeón del mundo entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros en la penúltima práctica del equipo dirigido por Javier Mascherano, confirmando su disponibilidad para el crucial debut de la postemporada.

La leve alarma en la espalda

La incertidumbre se había instalado luego de que el ’10’ se ausentara de la sesión de trabajo del martes debido a una leve molestia en la espalda. Este malestar físico era producto de la intensa carga de partidos recientes, que incluyó compromisos de la MLS y un duelo con la Selección Argentina.

Lionel Messi. Crédito: Lynne Sladky | AP

Sin embargo, el tratamiento y la gestión de su estado físico rindieron frutos rápidamente, permitiendo que Messi regrese al campo de juego en un momento clave.

Enfocados en Nashville: el reto de los playoffs

El retorno de Messi es la mejor noticia posible para las Garzas antes de arrancar su camino hacia el título de la MLS. El Inter Miami debutará en la primera ronda de los playoffs este viernes ante Nashville SC, un rival conocido que ya ha enfrentado al conjunto de Florida recientemente.

Con el astro argentino nuevamente a disposición y en un gran momento de forma (acumulando siete asistencias y cinco goles en sus últimos cuatro encuentros), el cuerpo técnico y la afición respiran aliviados, sabiendo que contarán con su máxima figura para superar el primer obstáculo en la postemporada.

El duelo ante Nashville SC promete ser intenso, pero la presencia del capitán en el césped del Chase Stadium será, sin duda, un factor determinante para el Inter Miami.

