Messi consuela a Argentina tras perder final del Mundial Sub-20 ante Marruecos

Argentina ha dominado el fútbol en los últimos años en casi todas las categorías. Sin embargo, el pasado domingo perdieron la final del Mundial Sub-20 ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago, Chile. El varapalo generó una reacción de consuelo de Lionel Messi.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, la estrella del Inter Miami compartió una fotografía de la playera de la selección Argentina con el escudo y las tres estrellas de los Mundiales conseguidos.

Con la imagen, también difundió un escrito donde alentaba a los jugadores de la Sub-20 a mantener la cabeza en alto tras su caída ante Marruecos.

“Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, redactó Messi.

EL MENSAJE DE LIONEL MESSI.

Argentina era la gran favorita para alzar el trofeo este domingo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, pero Marruecos se impuso con dos tempranos zarpazos del atacante Yassir Zabiri, autor de un doblete a los 12 y 29 minutos.

Argentina tuvo un torneo brillante ganando sus tres partidos ante Cuba, Australia e Italia. En los octavos de final golearon con autoridad a Nigeria por 4-0.

En los cuartos de final despacharon a México 0-2 en un encuentro marcado por la tensión de la rivalidad que ambos sostienen desde el Mundial de Qatar 2022. En la semifinal derrotaron por la mínima a Colombia.

Argentina es el país más exitoso en la historia de los Mundiales Sub-20, con un total de seis títulos conquistados. Su dominio comenzó en 1979, cuando bajo la dirección de César Luis Menotti y con un joven Diego Maradona como figura, la Albiceleste se coronó campeona en Japón.

Luego, en la década de los noventa y principios de los 2000, Argentina vivió una era dorada bajo el mando de José Néstor Pekerman. Ganó tres títulos en ese período: en 1995 (Qatar), 1997 (Malasia) y 2001 (Argentina).

La quinta estrella llegó en 2005, en Países Bajos, con Lionel Messi como gran protagonista. Dirigidos por Francisco Ferraro, ese equipo mostró un fútbol brillante y Messi fue elegido mejor jugador y goleador del torneo.

Dos años después, en 2007, Argentina volvió a levantar el trofeo en Canadá, esta vez con Sergio Agüero como figura y Hugo Tocalli como entrenador.



