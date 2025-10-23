Nueva York: el tiempo para hoy jueves 23 de octubre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir a las calles de Nueva York este jueves? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 20% durante el día y del 11% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 12% en el transcurso del día y del 11% en el curso de la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 13.67 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:16 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:04 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 45 y los 59 grados Fahrenheit (7 y 15 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 11% por la mañana, 2% por la tarde y 11% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.