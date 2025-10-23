Pronóstico del tiempo en Chicago para este jueves 23 de octubre

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 23 de octubre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de máxima y los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 7 durante el día y del 1 durante la noche. Luego, se esperan nubes escasas.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:12 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:57 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se esperan cielos despejados. La temperatura máxima estimada será de 52 grados Fahrenheit (11ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 43 (6 grados Celsius).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día.