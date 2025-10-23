Rosie O’Donnell reveló por qué Keanu Reeves fue uno de sus “peores” invitados en ‘The Rosie O’Donnell Show’

Keanu Reeves es un actor que puede esquivar balas en cámara lenta, salvar al mundo virtual como Neo y hasta repartir justicia al estilo de John Wick, pero, aparentemente, no es un buen entrevistado, al menos así lo planteó la famosa comediante y conductora Rosie O’Donnell, quien recientemente recordó con cariño y algo de frustración su encuentro con el canadiense.

Durante su paso por el programa australiano ‘Sam Pang Tonight’, Rosie se puso nostálgica hablando de ‘The Rosie O’Donnell Show’, su famoso programa de entrevistas. Cuando el presentador le pidió que eligiera a su mejor y peor invitado, la conductora no dudó en decir que su favorita fue Barbra Streisand y también mencionó a Martin Short, a quien llamó “el tipo más divertido y agradable”. Sin embargo, para sorpresa de muchos dijo que el peor, aunque “adorable”, fue nada menos que Keanu Reeves.

“Uno de los peores, a quien adoro, pero no es bueno en los programas de entrevistas es Keanu Reeves”, confesó. Según Rosie, el protagonista de ‘Matrix’ es dulce, guapo y encantador, pero cuando tuvo que entrevistarlo en televisión fue casi una misión imposible. “Le decía: ‘Bueno, Keanu, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?’. ‘Bien’, respondía. Estábamos en vivo. No pudimos volver a grabar. Finalmente, después de tres minutos, le dije: ‘Sabes, Keanu, es un programa de entrevistas. Tienes que hablar’”, agregó.

La escena ocurrió en 1997, cuando Reeves visitó su programa para promocionar la cinta ‘The Devil’s Advocate’, donde compartía pantalla con Al Pacino y Charlize Theron. Pero lejos de soltar anécdotas de rodaje o chismes de Hollywood, Keanu se mantuvo fiel a su estilo reservado. Después de unas cuantas respuestas breves, a O’Donnell no le quedó más opción que recurrir al humor. “Es un programa de entrevistas. Tenemos que hacer preguntas”, lo apuró. “No haces muchos de estos programas, ¿verdad? ¿Los odias?”, le preguntó. “No me siento cómodo con ellos, pero son divertidos. No pasa nada”, explicó Reeves.

Si bien recordó aquella experiencia como la peor, O’Donnell aclaró que Reeves volvió a su programa en 2001, y para entonces ya había aprendido a soltarse un poco más frente a las cámaras.

“Es un hombre encantador y de buen corazón. No quiero tirarlo debajo del autobús”, aclaró la conductora, dejando en claro que Keanu sigue siendo uno de los tipos más queridos, solidario y generosos de Hollywood.

Mira el video en el munuto 7:10

