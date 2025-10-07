Rosie O’Donnell solicita la ciudadanía irlandesa tras enfrentamiento con Donald Trump

La actriz y comediante Rosie O’Donnell anunció que se encuentra en proceso de obtener la ciudadanía irlandesa, mientras continúa su prolongado enfrentamiento público con el presidente Donald Trump, quien recientemente amenazó con retirarle la nacionalidad estadounidense.

En una entrevista con The Daily Telegraph, O’Donnell, de 63 años, explicó que reside actualmente en Irlanda, donde vive desde principios de 2025, en lo que describió como un “exilio político autoimpuesto”. La actriz aseguró que su decisión responde tanto a sus raíces familiares como a la creciente tensión con el mandatario republicano.

“Estoy solicitando y estoy a punto de que me aprueben la ciudadanía irlandesa, ya que mis abuelos eran de allí y eso es todo lo que se necesita. Será bueno tener mi ciudadanía irlandesa, sobre todo porque Trump sigue amenazando con quitármela”, dijo O’Donnell.

La protagonista de la cinta ‘Now and Then’ aclaró que no tiene intención de renunciar a su nacionalidad estadounidense, sino que busca obtener una doble ciudadanía.

“Quiero tener doble ciudadanía porque disfruto vivir aquí, pero mis hijos están allá. Viajaré a verlos y tengo la libertad de hacerlo como cualquier ciudadano estadounidense”, explicó.

En marzo, O’Donnell anunció su mudanza a Irlanda a través de redes sociales, apenas cinco días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. Desde entonces, ha descrito su vida en el país europeo como “tranquila y enriquecedora”.

“Es muy tranquilo. Me encanta la política del país, amo a la gente y su generosidad. Ha sido muy bueno para mi hija“, compartió, destacando que su nueva vida le ha brindado paz, estabilidad y un entorno positivo para su familia.

Las declaraciones de Rosie O’Donnell coincidieron con nuevos comentarios del presidente Trump en su plataforma Truth Social, donde sugirió que podría revocar la ciudadanía de la actriz.

“Dado que Rosie O’Donnell no beneficia a nuestro gran país, estoy considerando seriamente retirarle la ciudadanía. Debería permanecer en Irlanda si la quieren”, escribió el mandatario.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional señalan que tal medida no tendría sustento legal. Un fallo de la Corte Suprema de 1967 y la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense protegen el derecho de todo ciudadano nacido en el país a conservar su nacionalidad.

Por su parte, O’Donnell respondió de inmediato a las declaraciones de Trump, calificándolo como un “estafador criminal, abusador sexual y mentiroso”. En un comunicado difundido por sus redes sociales, añadió: “Por eso me mudé a Irlanda. Es un anciano peligroso, desalmado, con demencia, carente de empatía, compasión y humanidad básica. Me opongo frontalmente a todo lo que representa”.

El enfrentamiento entre O’Donnell y Trump se remonta al año 2006, cuando ambos protagonizaron intercambios públicos de insultos. Desde entonces, la actriz se ha mantenido como una de las voces más críticas del presidente, mientras él la ha atacado repetidamente en medios y plataformas sociales.

