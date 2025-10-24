Blue Jays tomaron ventaja en la Serie Mundial ante Dodgers con jonrón del mexicano Alejandro Kirk

Los Toronto Blue Jays se llevaron el primer duelo de la Serie Mundial 2025, tras derrotar 11-4 a Los Ángeles Dodgers en un Roger Centre a reventar con más de 44,000 aficionados.

Los cuadrangulares de Daulton Varsho, Addison Barger y el mexicano Alejando Kirk fueron suficiente para que los locales arrancaran con el pie derecho la Serie Mundial 2025 de MLB.

El jardinero central Daulton Varsho fue el primero en sacarla del parque en la cuarta entrada para igualar a dos carreras las acciones, frente a los lanzamientos del abridor de los Dodgers, Blake Snell.

Addison Barger hace historia con grand slam

El sexto capítulo fue el grande para la ofensiva de los Blue Jays y estuvo comandado por el jardinero Addison Barger, que hizo algo nunca antes visto en la historia del “Clásico de Otoño” en sus más de 120 años de existencia.

Entrando como bateador emergente en la parte baja de esa sexta entrada, y con los Blue Jays ganando 5 carreras por 2, Barger realizó la primera aparición al plato de su carrera en una Serie Mundial.

Con las bases llenas y un out, conectó un grand slam contra los lanzamientos del relevista Anthony Banda que amplió la ventaja de Toronto a 9-2. Se trata del primer cuadrangular con las bases llenas para un bateador emergente en la historia de la Serie Mundial.

Mexicano Alejandro Kirk con otro cuadrangular para los récords

En el Juego 1 de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Azulejos en el Rogers Centre, el receptor mexicano de Toronto volvió a inscribir su nombre en los anales de Grandes Ligas entre sus compatriotas.

En la sexta entrada de dicho partido, Kirk disparó un jonrón de 403 pies con un batazo de 102.3 millas por hora ante el zurdo de los Dodgers, Anthony Banda. De esa manera, el tijuanense se convirtió en el primer jugador nacido en México en dar un cuadrangular en la Serie Mundial. Fue el cuarto bambinazo de Kirk en la presente postemporada.

En la Serie Divisional ante los Yankees el 4 de octubre, Kirk se convirtió en el primer ligamayorista mexicano en conectar dos vuelacercas en postemporada, en una victoria de Toronto sobre Nueva York. Además, siendo el primer cátcher titular de su país en participar en un Clásico de Otoño, Kirk es ahora uno de siete jugadores de su país con imparables en dicho evento, desde que Roberto “Beto” Ávila dio el primero por Cleveland contra los Gigantes en la Serie Mundial de 1954. Los otros mexicanos que han conectado de hit en la gran final de MLB son Karim García, Benjamín Gil, Erubiel Durazo, Aurelio Rodríguez y Jorge Orta.

Nueve carreras en una entrada

El último equipo en anotar al menos nueve carreras en una misma entrada de Serie Mundial había sido Detroit Tigers, durante el sexto juego de la edición de 1968 contra los St. Louis Cardinals.

Los Blue Jays terminaron sumando nueve carreras en ese sexto episodio, la segunda mayor cantidad de vueltas en una sola entrada de Serie Mundial.

Esta cifra es solo superada por las diez anotadas por los Athletics y Tigers en 1929 y 1968, respectivamente. En ambos casos, esos equipos terminaron ganando la Serie Mundial.

El segundo duelo de la Serie Mundial será este sábado en el Roger Centre de Toronto y tendrá a Yoshinobu Yamamoto como abridor por los Dodgers, mientras que Kevin Gausman lo hará por Blue Jays.

