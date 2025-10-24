Comandante de Patrulla Fronteriza acusado de violar orden judicial en redadas en Chicago

Los abogados de una demanda federal en curso acusaron al comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien ha dirigido redadas en Los Ángeles y Chicago, de violar una orden judicial que le impide temporalmente realizar tácticas para reprimir protestas o impedir la cobertura de los periodistas durante los operativos en Illinois.

La denuncia fue presentada ante el tribunal de la jueza Sara Ellis, que había emitido una restricción temporal emitida el pasado 9 de octubre que prohíbe a los agentes federales arrestar, amenazar con detener o usar fuerza física contra periodistas y manifestantes a menos que exista causa probable para creer que la persona ha cometido un delito.

Lanzando latas de gas lacrimógeno

Gregory Bovino fue grabado en video lanzando varias latas de gas lacrimógeno contra una multitud durante un enfrentamiento entre agentes federales y manifestantes en La Villita de Chicago, un barrio hispano.

El expediente de dos páginas incluye justo la imagen que muestra al comandante Bovino, vestido con uniforme militar verde, lanzando la lata de gas mientras estaba de pie en un estacionamiento junto a agentes federales de inmigración.

El video, que se transmitió en vivo por Facebook, se grabó el jueves 23 de octubre en medio de una protesta en el segundo día de operativos migratorios en el barrio hispano en donde por lo menos media docena de personas fueron detenidas, incluyendo a un ciudadano estadounidense de 16 años, según las autoridades.

Tiene que declarar sobre el uso de la fuerza de los agentes

El concejal municipal Byron Sigcho-López, del distrito que comprende La Villita, relató a los medios de comunicación que al menos seis miembros de la comunidad fueron arrestados, varios de ellos estudiantes menores de edad. Después de las detenciones, una multitud se congregó alrededor de los agentes.

La jueza Ellis ordenó a Bovino declarar junto con el subjefe de CBP, Daniel Parra y el exdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Chicago, Russell Holt sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes durante la represión migratoria en la ciudad.

El enfrentamiento del jueves marcó por lo menos la cuarta vez que las autoridades federales de inmigración desplegaron gas lacrimógeno en la ciudad desde el inicio de la Operación Midway Blitz.

