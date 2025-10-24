Óscar de la Hoya aconseja a Terence Crawford luego de vencer a Canelo Álvarez

El universo del boxeo aún resuena tras la magistral victoria de Terence Crawford sobre Saúl “Canelo” Álvarez. Al arrebatarle el título indiscutido del peso supermediano, “Bud” ha cimentado su posición como la nueva figura dominante del deporte.

Sin embargo, en medio de la celebración, una voz de la experiencia y, curiosamente, un ex-promotor de Canelo, ha alzado la mano para lanzar una dura advertencia al nuevo rey.

Óscar de la Hoya en una reveladora entrevista concedida a Ariel Helwani para DAZN, el “Golden Boy” aconsejó a Crawford sobre el peligro más grande que enfrenta ahora, que no está dentro del cuadrilátero, sino en el manejo de su fama y su futuro inmediato.

El consejo de De la Hoya: no bajar la guardia

De la Hoya, quien predijo una victoria de Crawford si la pelea llegaba a la decisión, se refirió al tremendo desafío que supone haber superado al pugilista más mediático de la última década. Su mensaje se centra en la inevitable exigencia de revancha y el riesgo de que la complacencia arruine lo que “Bud” ha construido.

Terence Crawford celebra tras vencer a Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

De la Hoya enfatizó que Crawford debe manejar su nuevo estatus con disciplina y evitar caer en la trampa de creer que el trabajo ha terminado. El excampeón mundial fue directo sobre el peor error que podría cometer el flamante indiscutido, que es distraerse por la fama.

“Crawford lo llevó a la escuela. Eso es básicamente todo. Esa es la conclusión. Crawford es mayor que Canelo. Pero ahora, [Crawford] va a tener un momento muy difícil lidiando con los medios, con los fanáticos. Porque cualquier peleador que elija para pelear después no va a ser lo suficientemente bueno.”, inició De la Hoya.

El ex boxeador profundizó en cómo el inmenso triunfo contra Canelo puede, paradójicamente, volverse un obstáculo: “Va a tener que lidiar con la presión de que siempre tiene que hacer una pelea más grande. Y el gran error que puede cometer es distraerse con esa presión y, de repente, tomar una pelea menospreciada o un descanso muy largo. Su enfoque ahora debe ser: ‘¿Cuál es mi próximo gran movimiento?'”

El “Golden Boy” sentenció que, si bien el retiro puede ser una opción, el nuevo campeón debe seguir buscando la excelencia: “Él venció al ‘perro mayor’. Ya venció al mejor. El ‘perro grande’ es Canelo. Entonces, ¿cuál es la próxima pelea grande para él? Yo diría que la pelea más grande para él sería un [Vergil] Ortiz.”

La advertencia de Óscar de la Hoya a Terence Crawford no es de carácter técnico, sino mental y estratégico: el nuevo campeón indiscutido del boxeo tiene la responsabilidad de no permitir que la gloria recién ganada se convierta en una distracción o le haga subestimar el camino que le queda por recorrer en la cima.