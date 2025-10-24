Pelea mortal entre vecinos hispanos en Nueva York: hombre mayor acusado

Miguel Batiz, hombre de 35 años, murió apuñalado repetidamente durante un enfrentamiento dentro de un edificio de apartamentos en El Bronx.

Según la Policía de Nueva York, Batiz se encontraba dentro de un edificio ubicado en la calle 229 Este, cerca de la avenida Laconia, que forma parte del complejo residencial “Edenwald Houses” de la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), alrededor de las 4 a.m. del miércoles cuando fue atacado.

Batiz vivía en el edificio, pero no se aclaró de inmediato si fue apuñalado en su hogar u otra zona, acotó Daily News. La policía fue llamada al edificio y lo encontró con múltiples puñaladas en todo el cuerpo. Fue declarado muerto en la escena.

Alrededor de las 7 p.m. del miércoles, la policía arrestó al sospechoso Enoch Rosado, de 67 años, quien también vive en el edificio. Fue acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma. Las autoridades informaron que no estaba claro si Rosado y Batiz se conocían ni cuál era la naturaleza de su relación.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia entre vecinos y compañeros de vivienda es un tema recurrente en Nueva York y área vecinas. En agosto un hispano de 35 años fue acusado del apuñalamiento mortal de su vecino en una casa que alberga tres hogares en Queens (NYC). En junio un incendio que arrasó un edificio de apartamentos en Brooklyn fue provocado por un ocupante furioso que afirmó que otro inquilino ilegal le había robado dinero, según informó NYPD.

En marzo el pandillero Quintin Green (24) fue sentenciado a 35 años tras las rejas por matar a tiros a Shatavia Walls, una ex testigo federal, en una pelea vecinal en Brooklyn (NYC) por fuegos artificiales ilegales. En enero Jasmin Thompson, joven de 20 años, fue arrestada como sospechosa de apuñalar fatalmente a una madre que estaba defendiendo a su hija en una supuesta trifulca vecinal afuera de un edificio en Staten Island (NYC).

A comienzos de 2024 un hombre de 73 años que padece una enfermedad mental fue quemado en Brooklyn (NYC) con gasolina por una vecina a la que le debía $100 dólares, deuda que ya le había pagado, según una hermana de la víctima. En junio de ese año removieron de su cargo a Mark Grisanti, juez supremo del estado Nueva York que fue captado en un video empujando a un oficial de policía durante una pelea con vecinos por un puesto de estacionamiento.

En mayo de 2024 una joven de 17 años fue acuchillada por una vecina quinceañera afuera de su edificio en El Bronx (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.