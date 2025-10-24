Puerto Rico: causa para juicio contra madre acusada junto a su hija de asesinar a puñaladas a menor Gabriela Nicole

SAN JUAN – La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez, informó este jueves de que la jueza Marielem Padilla, del Tribunal de Aibonito, determinó causa probable para arresto contra Elvia Cabrera por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico, por asesinar a Gabriela Nicole Pratts.

“Padilla del Tribunal de Aibonito encontró causa probable en el caso contra Elvia Cabrera Rivera por los delitos de asesinato en primer grado (artículo 93a) y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico (6.06), esto por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts. Esta actuó en concierto y común acuerdo con su hija Anthonieska Avilés Cabrera”, informó en un comunicado Gómez.

La lectura de acusación fue señalada para el 4 de noviembre de 2025 a la 13:30 hora local (17:30 GMT) en el Tribunal de Aibonito, el pueblo ubicado en el área montañosa de Puerto Rico, donde ocurrió el trágico suceso que conmocionó al archipiélago caribeño.

A su juicio, “comienza a brillar la justicia para Gabriela, su familia y amigos, hacemos un llamado al pueblo de Puerto Rico a confiar en el Ministerio Público, en nuestro sistema de justicia y en el trabajo de nuestros fiscales, Silda Rubio Barreto y Orlando Velázquez Reyes, así como de la Policía de Puerto Rico”.

Elvia Cabrera Rivera de 40 años y su hija de 17 años fueron imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, el pasado 11 de agosto en Aibonito.

Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y uso de arma blanca en la cárcel de Bayamón por los hechos ocurridos en el Desvío Roberto Colón cuando una pelea entre jóvenes culminó en el ataque mortal a cuchillazos contra la menor.

Asimismo, el patólogo Javier Gustavo Serrano declaró este jueves que la adolescente falleció por una herida de arma blanca en el corazón al ser asesinada en Aibonito.

