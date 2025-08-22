Este lunes será la vista preliminar por asesinato a puñaladas de Gabriela Nicole en Puerto Rico; madre e hija fueron acusadas por los hechos

NUEVA YORK – La vista preliminar en el caso por el asesinato a puñaladas de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en Aibonito, Puerto Rico, se realizará este próximo 25 de agosto, reportaron medios en la isla.

Este martes, Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, de 17, fueron arrestadas y acusadas por los hechos reportados un día antes.

La menor, supuestamente, era amiga de Pratts Rosario. Madre e hija enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

El jueves, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, confirmó que investigan una supuesta amenaza por parte de un grupo de reos en contra de las reclusas.

De acuerdo con el encargado de DCR, la amenaza o “comunicación” circuló por redes sociales se podía interpretar como una que pondría en peligro la vida de las acusadas.

“No hemos corroborado si, en efecto, es de miembros de la población correccional. Pero, ciertamente, tenemos que tomar muy en serio cualquier expresión que pueda interpretarse de alguna manera que puede poner en peligro la seguridad de algún miembro de la población correccional, ya sea de los que están activos o de los que de los que ingresan al sistema”, dijo Quiñones Rivera a la emisora Radio Isla.

Madre e hija se encuentran encarceladas en el Complejo Correccional de Bayamón, pero en celdas separadas.

Permanencen bajo constante vigilancia.

Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, de 17, fueron acusadas de asesinar a Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16. Foto: cortesía

El miércoles, el Departamento de Justicia informó que dos menores fueron citadas a la Comandancia de Aibonito como parte de la investigación del asesinato.

El portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Héctor “Kike” O’Neill, confirmó la información a El Nuevo Día.

El vocero, sin embargo, no pudo precisar si las citadas comparecieron en calidad de sospechosas o testigos.

“La secretaria del Departamento de Justicia (Lourdes Gómez) había adelantado que continuarían llegando personas. La investigación sigue en curso”, declaró O’Neill.

Durante el proceso investigativo, el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito mencionó que habrían unas seis personas sospechosas del crimen, incluyendo menores.

Incluso, la secretaria de Justicia dijo que no descartaban la radicación de cargos criminales contra otros involucrados.

En horas de la mañana del martes, efectivos de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales (SAOE) arrestaron a Cabrera Rivera y a su hija.

La intervención se dio luego de que la jueza del Tribunal de Aibonito, Valerie Telles Telles, determinó causa para arresto contra ambas.

Telles Telles impuso una fianza de $1 millón de dólares a cada una de las imputadas, $500,000 por el cargo de asesinato en primer grado, y $500,000 por la infracción a la Ley de Armas.

Avilés Cabrera está siendo juzgada como adulta.

De acuerdo con la información que manejan las autoridades, el incidente en el que Pratts Rosario fue herida fatalmente ocurrió, aproximadamente, a las 12 de la medianoche del lunes. El reporte policial señala que una llamada alertó que dos adolescentes, de 16 años, llegaron con heridas de arma blanca a un hospital.

A Pratts Rosario la hirieron en ocho ocasiones. El otro joven, que se encuentra estable, fue herido en el área del costado.

Gabriela Nicole Pratts Rosario habría recibido unas ocho heridas de arma blanca. Foto: cortesía

La pesquisa arrojó que la occisa participaba de una actividad de cierre del verano. Cuando acabó el evento, se dirigió a un cruce con otras personas e interactuaron.

Alegadamente, la hermana de Pratts Rosario estaba siendo agredida por algunos de los presentes, y al intervenir para auxiliarla, resultó apuñalada. El otro joven resultó herido con arma blanca tras meterse para auxiliar a Pratts Rosario.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) colabora con el Negociado de la Policía en la investigación.

Sigue leyendo:

¿Quién es Kalel Martínez Bristol?, el acusado de tiroteo en La Perla que acabó con la vida de turista de NY

