5 festivales de calabaza que no te puedes perder en EE.UU. este otoño

Cada 26 de octubre se celebra el National Pumpkin Day, una fecha que rinde homenaje a uno de los grandes símbolos del otoño en Estados Unidos: la calabaza. Desde recetas tradicionales hasta concursos y desfiles, este día se ha convertido en el preámbulo perfecto para el ambiente festivo que antecede a Halloween.

Y no hay mejor manera de celebrar este día, en todo el país, que en los llamados festivales de calabazas, donde miles de personas se reúnen en torno a este alimento con actividades familiares, música en vivo y arte local, atrayendo tanto a turistas como a comunidades enteras que mantienen viva una de las tradiciones más queridas del otoño.

Festivales imperdibles para celebrar el National Pumpkin Day

Sycamore Pumpkin Festival (Sycamore, Illinois): 22 al 26 de octubre de 2025

Uno de los eventos más tradicionales del Medio Oeste, con más de 60 años de historia. Incluye un gran desfile, exhibiciones de calabazas talladas, concursos de disfraces, artesanías locales y música en vivo. Ideal para quienes buscan una experiencia auténticamente comunitaria.

Stone Mountain Park’s Pumpkin Festival (Stone Mountain Park, Georgia): 13 de septiembre al 2 de noviembre

Este festival transforma el famoso parque en un escenario iluminado por miles de calabazas. Ofrece actividades diurnas y nocturnas, espectáculos de luces, áreas para niños y proyecciones temáticas que combinan naturaleza y entretenimiento familiar.

Butler’s Orchard Pumpkin Festival (Germatown, Maryland): 20 de septiembre al 2 de noviembre

Un clásico del otoño en la costa Este. Los visitantes pueden cosechar sus propias calabazas, disfrutar de paseos en carreta, laberintos de maíz, áreas de juegos y degustaciones de sidra artesanal. Ideal para disfrutar un día al aire libre en familia.

The Great Pumpkin Farm Fall Festival (Vernon, Nueva Jersey): 13 de septiembre al 2 de noviembre

Considerado uno de los festivales más grandes del noreste, cuenta con atracciones mecánicas, concursos de tallado, mercados de agricultores, comida típica y actividades para todas las edades. Es una parada obligada para quienes celebran la temporada otoñal cerca de Nueva York.

Western Belle Farm Pumpkin Festival (Texas): 27 de septiembre al 9 de noviembre

Ubicado en una granja familiar, este festival ofrece una experiencia rústica con recolección de calabazas, paseos en tren, mini zoológico, juegos tradicionales y venta de productos locales. Es ideal para quienes buscan una celebración más relajada y cercana a la naturaleza.

Una tradición que anuncia la llegada de Halloween

Los festivales de calabaza se han convertido en una de las tradiciones más esperadas del otoño en Estados Unidos. Además de impulsar la economía local y fomentar la convivencia comunitaria, son una forma de celebrar la creatividad y la unión familiar en torno a una de las cosechas más emblemáticas del país.

