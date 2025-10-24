5 recetas para el National Pumpkin Day donde la calabaza es la protagonista 

Cuando el otoño comienza a pintar los paisajes con tonos dorados y las temperaturas descienden, la calabaza se convierte en uno de los símbolos más queridos de la temporada en Estados Unidos. Más allá de su presencia decorativa en Halloween, este fruto representa tradición, hogar y mucho sabor.

Lo anterior se vuelve aún más importante en el marco del National Pumpkin Day, celebrado cada 26 de octubre, en donde la calabaza cobra protagonismo en la cocina. Su textura y dulzura natural la vuelven perfecta para recetas que van desde postres suaves y aromáticos hasta platos salados llenos de confort.

Chocolate Chip Pumpkin Muffins

Estos esponjosos muffins combinan el sabor otoñal del puré de calabaza con el toque dulce de las chispas de chocolate. Para prepararlos, se mezclan ingredientes básicos como harina, azúcar morena, huevos, aceite vegetal y especias como canela y nuez moscada. Luego se añade el puré de calabaza y las chispas de chocolate antes de hornear durante 20 a 25 minutos.

El resultado es un postre húmedo, aromático y perfecto para acompañar una taza de café o té.

La mezcla de especias de calabaza es capaz de evocar recuerdos o eventos familiares y el estar rodeado de gente, según una especialista en sabor Crédito: Shutterstock

Pumpkin Spice Cinnamon Rolls

Inspirados en la clásica receta de The Pioneer Woman, estos rollos de canela con calabaza son una versión más suave y fragante del tradicional desayuno americano. La masa incorpora puré de calabaza, leche tibia, levadura y una mezcla de especias como canela, jengibre y clavo.

Tras dejar reposar la masa, se extiende con mantequilla y azúcar morena antes de enrollar y cortar los rollos. Se hornean hasta dorar y se cubren con un glaseado de queso crema. Son ideales para servir calientes en el desayuno o como postre.

Pumpkin Mac & Cheese

El Pumpkin Mac & Cheese combina la cremosidad del queso cheddar con la suavidad del puré de calabaza, logrando una textura más ligera y un sabor único. Según el sitio Once a Month Meals, se prepara cocinando pasta corta y mezclándola con una salsa hecha a base de mantequilla, harina, leche, puré de calabaza y queso rallado.

La calabaza añade color, valor nutricional y un sutil toque dulce. Este platillo se hornea durante unos minutos para lograr una capa crujiente en la superficie y se sirve caliente, ideal para los días fríos de octubre.

Pumpkin Oatmeal Pancakes

Los Pumpkin Oatmeal Pancakes son una alternativa saludable para comenzar el día. Esta receta combina avena, puré de calabaza, leche, canela y un toque de miel.

Se mezclan los ingredientes hasta obtener una masa espesa y se cocinan en sartén con un poco de mantequilla hasta dorar ambos lados. El resultado son panqueques suaves y llenos de fibra, perfectos para acompañar con miel de maple, yogur o frutas frescas.

Pumpkin Dip

El Pumpkin Dip o “dip de calabaza” es una opción fácil y rápida para servir en reuniones o como postre. Esta versión mezcla puré de calabaza, queso crema, azúcar en polvo y una pizca de canela.

Se baten los ingredientes hasta lograr una textura cremosa y se refrigera antes de servir. Este dip combina perfectamente con galletas de vainilla, rodajas de manzana o pretzels, y puede prepararse con anticipación para ahorrar tiempo durante las celebraciones.

