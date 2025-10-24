Los mejores 5 pumpkin patches que puedes visitar en esta temporada con tu familia 

La temporada otoñal en Estados Unidos no estaría completa sin una visita a un pumpkin patch. Estos coloridos campos de calabazas se han convertido en una tradición familiar que combina diversión, aire libre y espíritu festivo. Desde actividades para niños hasta experiencias gastronómicas, estos espacios son el corazón del otoño en cada estado.

A lo largo del país, varios pumpkin patches destacan por su ambiente, historia y creatividad. Algunos incluso atraen a miles de visitantes cada año con laberintos, zoológicos de granja y ferias temáticas que celebran la llegada de Halloween y el Thanksgiving.

Los 5 mejores Pumpkin Patches de Estados Unidos

1. Bengtson’s Pumpkin Farm – Homer Glen, Illinois

Una de las granjas más visitadas del país, reconocida por su enorme feria familiar con más de 30 atracciones, zoológico interactivo, trenes, toboganes y decoraciones espectaculares. Cada rincón celebra el espíritu otoñal con un encanto propio del Medio Oeste.

Los pumpkin patches destacan por su ambiente, historia y creatividad. Crédito: Shutterstock

2. Roloff Farms – Hillsboro, Oregón

Famosa por su aparición en el programa Little People, Big World, esta granja familiar combina actividades agrícolas, paseos en carreta, zonas de juegos y una impresionante variedad de calabazas. Es un destino ideal para los amantes de la fotografía y los viajes rurales.

3. Pumpkin Hollow – Piggott, Arkansas

Fundado en 1992, es uno de los pumpkin patches más completos del sur. Ofrece laberintos de maíz, recorridos nocturnos embrujados, paseos en tractor y una experiencia auténtica de granja, perfecta para quienes buscan una mezcla de diversión y tradición.

4. Craven Farm – Snohomish, Washington

Ubicada en un entorno natural impresionante, Craven Farm ofrece una experiencia otoñal con un toque nostálgico. Su laberinto de maíz es uno de los más famosos del estado, y su cafetería artesanal ofrece sidra caliente, donas y productos locales.

5. Cox Farms – Centreville, Virginia

A pocos kilómetros de Washington D.C., esta granja familiar ofrece una experiencia completa con graneros temáticos, espectáculos de animales, zonas de picnic y una de las mayores selecciones de calabazas del este del país. Su Fall Festival atrae visitantes de todo el noreste.

Una tradición que une generaciones

Visitar un pumpkin patch es mucho más que elegir una calabaza: es un encuentro con la naturaleza, la comunidad y la memoria colectiva. Estos espacios rurales combinan historia agrícola, creatividad local y convivencia familiar, manteniendo viva una de las tradiciones más queridas del otoño estadounidense.

