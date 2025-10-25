Ariadne Díaz sobre su más reciente telenovela: “Era difícil salir de la ficción”

Ariadne Díaz habló sobre su más reciente proyecto “Papás por conveniencia”, que a inicios de esta semana fue estrenado; sin embargo, la actriz agregó que existen muchas situaciones con las que ella se sintió identificada. Incluso se le complicó dejar su personaje a un lado después de cada grabación, y parte de ello se debe a que fueron circunstancias del día a día que se atraviesan en la sociedad.

“Por mi parte, hubo muchos temas con los que me identifiqué mucho. De repente, era difícil salir de la ficción y, una vez que salía, de todas formas sentía esto porque, por supuesto, la novela está contada desde tener las bases de cuáles son las problemáticas que nos mueven como país, como sociedad, como cultura; entonces, por supuesto, es imposible para mí como actriz no sentirme proyectada e identificada en muchas situaciones que pasan”, dijo en exclusiva a People en Español.

Sobre la experiencia que le dejó esta telenovela, para ella fue bastante llamativa dado que cada vez que se mencionaba la idea de poder filmar una segunda temporada, no se daba. Sin embargo, con “Papás por conveniencia” nunca se pensó y se logró.

“Es muy atípico para mí estar haciendo la segunda temporada de algo. Yo estaba como salada. Me sentía así porque cada vez que hacía un proyecto que iba a tener segunda parte, se cancelaba. Me pasó en varios proyectos; uno de ellos fue La doble vida de Estela Carrillo. Esta novela, Papás por conveniencia, no estaba contemplada para tener una segunda parte y pasó”, dijo.

Díaz aprovechó para agregar que, mientras se filmó esta segunda temporada, lo hizo de una manera completamente diferente, dado que se sintió con más sabiduría y experiencia que en la primera ocasión. En esa oportunidad, hubo cosas que le quitaron la sonrisa del rostro, mientras que ahora todo fue distinto.

“Por otro lado, creo que esta segunda parte la viví con mucha más madurez que la primera. En la primera, me pasaban cosas que, no sé, de repente no estaba tan contenta, tan cómoda con ciertas cosas o no sabía cómo hacer, y esta segunda parte la viví con mucha más tranquilidad; la viví desde un lugar más maduro”, explicó a People en Español.

Sigue leyendo:

· Ariadne Díaz celebra su amor con Marcus Ornellas tras 10 años de complicidad

· Ariadne Díaz y Marcus Ornellas enfrentaron momento difícil de pareja

· Marcus Ornellas no hablará más de la polémica con José Ron y Ariadne Díaz