En robo de zapatos dejaron casi muerto a quinceañero en Queens, Nueva York: acuchillamiento

Un estudiante de secundaria de 15 años está hospitalizado luchando por su vida después de que más de una docena de asaltantes lo golpearan, apuñalaran y robaran sus zapatos deportivos de $340 dólares a plena luz del día en Queens (NYC).

La joven víctima caminaba por la calle 160 y la avenida Hillside en Jamaica alrededor de las 2:15 p.m. del miércoles cuando 13 desconocidos, que parecían ser adolescentes pandilleros, se le acercaron y lo rodearon, según la Policía de Nueva York.

El grupo violento comenzó a forcejear con su objetivo antes de patearlo y golpearlo por todo el cuerpo, y uno de ellos lo apuñaló repetidamente. Después le arrebataron sus costosos zapatos y huyeron. La víctima fue trasladada al Jamaica Hospital Medical Center, donde se encuentra en estado crítico, destacó New York Post.

Hillcrest High School se encuentra a poca distancia del lugar del crimen, pero no se ha confirmado si el herido o los sospechosos son alumnos de allí. Tampoco está claro si los atacantes conocían a la víctima o fue un robo al azar. Un video publicado por NYPD captó al grupo corriendo por la acera, la mayoría con capuchas, algunos enmascarados y otros con mochilas.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el domingo 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Las víctimas son de todas las edades. A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

En febrero un niño de 14 años fue fatalmente acuchillado en una pelea entre un grupo de estudiantes afuera de un restaurante McDonald’s en Queens el Día de San Valentín. Luego dos adolescentes fueron arrestados por ese homicidio.

En mayo de 2024 cuatro estudiantes fueron acuchillados en un lapso de pocas horas en incidentes dentro y fuera de tres escuelas en Queens, Manhattan y El Bronx. En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió apuñalado por otro de 14 al salir de clases dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).

En agosto dos menores de 12 y 15 años fueron arrestados como sospechosos de apuñalar a un entrenador de perros durante una acalorada discusión a causa de los ladridos de una mascota en un parque en Brooklyn (NYC).

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx, se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.