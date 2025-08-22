Nueva York salvaje: dos niños apuñalaron a un adulto en un parque en pelea por mascota ruidosa

Dos menores de 12 y 15 años fueron arrestados como sospechosos de apuñalar a un entrenador de perros durante una acalorada discusión a causa de los ladridos de una mascota en un parque en Brooklyn (NYC).

Según la Policía de Nueva York, el más joven fue acusado de agresión, mientras que el quinceañero enfrenta cargos de agresión, amenazas y posesión de armas. El hombre de 41 años fue apuñalado en la axila y el abdomen en María Hernández Park, cerca de Starr St. e Irving Ave. en Bushwick.

El entrenador no identificado llevaba una mascota alrededor de las 7:30 p.m. del martes cuando un grupo de adolescentes comenzó a acosar al dueño de otro pequeño pomerania negro que les ladraba cerca. Uno de los adolescentes involucrados en el enfrentamiento gritó que era alérgico a los perros, según un visitante del parque que presenció el altercado. “(La víctima) confrontó a los niños, a todos ellos”, dijo al Daily News el testigo de 28 años. “Estaban intercambiando golpes, yo intentaba calmar la situación. Se hacían pasar como si llevaran una pistola en una mochila. Vi caer la pistola de juguete”.

“Uno de los niños llevaba un cuchillo de 3 pulgadas en la mano todo el tiempo. Era pequeño, de unos 12 años. Estuvieron intercambiando golpes durante unos 10 ó 15 minutos”, añadió.

Los servicios de emergencia trasladaron a la víctima al Elmhurst Hospital, donde ayer se encontraba estable. Se recuperó una pistola de imitación de los jóvenes sospechosos, pero no el cuchillo, informaron fuentes policiales El Departamento Jurídico de la Ciudad, que procesa los casos en el tribunal de menores, informó que los dos niños fueron devueltos a sus padres mientras continúa la investigación. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%. Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019).

En febrero un niño de 14 años fue fatalmente acuchillado en una pelea entre un grupo de estudiantes afuera de un restaurante McDonald’s en Queens el Día de San Valentín. Luego dos adolescentes fueron arrestados por ese homicidio.

En mayo de 2024 cuatro estudiantes fueron apuñalados en un lapso de pocas horas en incidentes dentro y fuera de tres escuelas en Queens, Manhattan y El Bronx. En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió acuchillado por otro de 14 al salir de clases dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).