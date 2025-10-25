Gerard Piqué y la admiración inquieta por Lamine Yamal: “No sabemos cuánto tiempo podremos disfrutar de él”

Gerard Piqué, histórico central del FC Barcelona, ha ofrecido una visión dual sobre el fenómeno Lamine Yamal: una mezcla de rendición total a su talento y una cautelosa advertencia sobre la gestión de su carrera.

El campeón del mundo, al comentar la irrupción del joven prodigio de 18 años, destacó la magnitud de su logro a tan temprana edad.

En sus declaraciones, Piqué subrayó la rareza y el mérito de que un jugador de 18 años, proveniente de La Masia, esté ya consolidado en la élite mundial. El exjugador se centró en la necesidad de proteger a la joya azulgrana ante la vorágine de la fama y la presión.

El elogio con advertencia

El que fuera central blaugrana no escatimó en elogios hacia la calidad de Yamal, reconociendo que su irrupción es un acontecimiento extraordinario en el panorama futbolístico. “El mérito que tiene este chaval… es una barbaridad. Lamine Yamal es muy especial.”, inició el ex futbolista en una entrevista para el programa Jijantes con Gerard Romero.

Gerard Piqué. Crédito: Manu Fernandez | AP

Y ahondando en su preocupación por el futuro a largo plazo de la perla culé, Piqué lanzó un claro mensaje al entorno del fútbol “No sabemos cuánto tiempo podremos disfrutar de él. No nos lo carguemos.”

Esta reflexión apunta a la necesidad de que el jugador se cuide en el fútbol actual, un deporte mucho más exigente físicamente que en generaciones anteriores, pidiendo mesura y protección para el joven talento.

A pesar de su corta edad, Lamine Yamal ya ha dejado una huella indeleble en el FC Barcelona y en la historia de LaLiga. Con tan solo 18 años, ya es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo y un jugador plenamente consolidado en el primer equipo.

Entre sus hitos más relevantes, Yamal ya ha roto varios récords de precocidad:

Récord de Títulos: Es el único futbolista que ha ganado la Liga española dos veces siendo menor de 18 años.

Yamal superó los 100 partidos oficiales con el FC Barcelona antes de cumplir los 18 años y 300 días, mostrando una capacidad de ataque asombrosa con más de 50 participaciones directas de gol (goles y asistencias) en esa marca.

Lejos de ser una promesa, el extremo es ya un habitual en las alineaciones titulares, demostrando una calidad y un desparpajo que lo comparan con las grandes leyendas que emergieron de La Masia, como Messi.