Maduro pide retirar la nacionalidad a opositor que apoya posible intervención de EE.UU. en Venezuela

Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia que retire la nacionalidad venezolana al opositor Leopoldo López, luego de que expresara su respaldo a una posible intervención militar de Estados Unidos en el país.

La medida, anunciada este sábado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, marca un nuevo punto de tensión entre el régimen y la oposición.

Rodríguez informó en un comunicado que el jefe de Estado presentó formalmente el recurso ante el TSJ “por el grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela”, que —según el régimen— López promovió desde España, donde permanece exiliado.

El documento también acusa al dirigente opositor de “promover permanentemente el bloqueo económico” y de “llamar al asesinato masivo de venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.

La vicepresidenta adelantó que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería “procederán de inmediato a la anulación del pasaporte” de López.

“El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la república frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional”, expresó Rodríguez.

Maduro viola la Constitución

El régimen de Maduro argumenta que su solicitud se basa en el artículo 130 de la Constitución venezolana, que establece el deber de los ciudadanos de defender la soberanía y los intereses de la nación.

Además, invocó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, aprobada en 2024, que prevé sanciones contra quienes promuevan o colaboren con medidas coercitivas o sanciones extranjeras.

Sin embargo, el mismo texto constitucional, en su artículo 35, prohíbe expresamente retirar la nacionalidad a los venezolanos por nacimiento, y solo permite hacerlo a quienes la hayan obtenido por naturalización y mediante sentencia judicial.

Las palabras que encendieron la polémica

La acción del régimen se produjo luego de que Leopoldo López declarara en una entrevista con la agencia EFE que la negociación política “ya no sirve” para un cambio en Venezuela, y que la presión de Estados Unidos, incluso con acciones militares dentro del territorio venezolano, podría ser la vía para acabar con el régimen de Maduro.

“Creo que es correcto el despliegue de Estados Unidos y que eso pueda avanzar a objetivos dentro del territorio nacional”, dijo López, quien comparó a Maduro con “Pablo Escobar en el poder”.

La respuesta de López desde España

Desde Madrid, López respondió al anuncio de Maduro y aseguró que el régimen intenta “amedrentar a quienes piensan distinto”. En un mensaje en la red X, afirmó: “Maduro no puede quitarme lo que soy: un venezolano libre, comprometido con mi patria y con la causa de la libertad”.

El opositor subrayó que, de prosperar la medida, se convertiría en el primer ciudadano nacido en Venezuela al que se le retira la nacionalidad, algo que —recordó— la Constitución prohíbe.

Además, devolvió la acusación al propio Maduro, al afirmar que “no ha podido probar su nacionalidad venezolana” y que, según él, “nació en Colombia”.

Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad.



El narco dictador Nicolás Maduro ha solicitado al Tribunal Supremo la revocación de mi nacionalidad venezolana, convirtiéndome en el primer ciudadano nacido en Venezuela… — Leopoldo López (@leopoldolopez) October 25, 2025

López defendió sus palabras sobre el despliegue militar de Estados Unidos y reiteró su apoyo a una “presión internacional sostenida” para lograr una transición democrática encabezada por el presidente electo Edmundo González Urrutia con el respaldo de María Corina Machado.

“Maduro puede intentar arrebatarme la nacionalidad, pero jamás podrá arrebatarme la condición de venezolano”, insistió López.

