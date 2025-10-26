Arrestan a dos sospechosos de cometer el robo de joyas del Louvre

Dos sospechosos fueron arrestados en relación al robo de las joyas del museo Louvre en París. De acuerdo a las autoridades locales, uno de ellos fue detenido cuando estaba por tomar un avión en el aeropuerto Charles de Gaulle de la capital francesa.

Objetos con un valor cercano a los $100 millonesde dólares fueron sustraídos del famoso museo parisino el pasado domingo por cuatro hombres que ingresaron al lugar a plena luz del día.

El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, señaló que los protocolos de seguridad del museo habían fallado y que el robo había lastimado la imagen de Francia ante el mundo.

Las autoridades francesas señalaron en un comunicado que el arresto se había realizado en la noche del sábado sin especificar cuántas personas habían sido arrestadas.

Uno de los sospechosos se disponía a viajar a Argelia, según informaron fuentes policiales a medios franceses, mientras que el otro se dirigía a Mali.

La policía puede retener a los sospechosos por 96 horas.

Las autoridades francesas también criticaron la “divulgación prematura” de información relacionada con el caso, añadiendo que esto obstaculizó los esfuerzos para recuperar las joyas y encontrar a los ladrones.

Según la oficina de la Fiscalía Francesa, los hombres llegaron a las 09:30 hora local, poco después de la apertura del museo al público.

El grupo de ladrones arribaron al lugar apoyados por un elevador mecánico montado en un vehículo para acceder a la Galería de Apolo a través de un balcón cercano al río Sena.

Las imágenes del lugar de los hechos muestran la escalera que conducía a una ventana del primer piso.

Dos de los ladrones entraron cortando la ventana con herramientas eléctricas.

Luego amenazaron a los guardias, quienes evacuaron el recinto. Entonces procedieron a cortar el cristal de dos vitrinas que contenían joyas.

Un informe preliminar ha revelado que una de cada tres salas de la zona del museo allanada no contaba con cámaras de circuito cerrado de televisión.

La policía francesa afirma que los ladrones estuvieron dentro durante cuatro minutos y escaparon en dos motocicletas que los esperaban afuera a las 09:38 de la mañana.

Desde entonces se han reforzado las medidas de seguridad en las instituciones culturales francesas.

