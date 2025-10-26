Gavin Newsom reconoce que podría postularse a la Casa Blanca

El gobernador de California, Gavin Newsom, admitió que estaría “mintiendo” si negara que evalúa una candidatura presidencial una vez concluya su mandato estatal. La declaración, hecha durante una entrevista con la cadena CBS, marca el reconocimiento más claro hasta ahora de sus ambiciones nacionales.

“Sí, de lo contrario estaría mintiendo. Simplemente estaría mintiendo. Y no puedo hacerlo”, afirmó el demócrata de 58 años, al ser consultado sobre si consideraría competir por la Casa Blanca después de los comicios de 2026.

Sin embargo, matizó que aún no ha tomado una decisión definitiva y que “el destino determinará” si finalmente da el paso.

Newsom, quien dejará su cargo en 2027 debido a los límites de mandato en California, explicó que su posible candidatura aún depende de múltiples factores y reflexionó sobre sus propias limitaciones personales.

Recordó que la dislexia le dificultó sus estudios, y calificó de “extraordinario” el simple hecho de pensar en una aspiración presidencial.

“La idea de que alguien que siempre estaba al fondo del aula, que todavía tiene problemas para leer guiones, siquiera considere eso, es en sí misma extraordinaria”, dijo.

El gobernador había dicho anteriormente que necesitaría tener un “por qué” si decidiera postularse a la presidencia.

Ruta de candidato presidencial

El gobernador ha incrementado su actividad política en los últimos meses. Ha visitado estados clave como Carolina del Sur, donde tradicionalmente arrancan las primarias demócratas, lo que ha alimentado las especulaciones sobre sus planes a futuro.

Newsom, una de las voces demócratas más críticas con el presidente Donald Trump, ha sostenido una relación de abierta confrontación con el republicano.

Recientemente demandó a la administración republicana por lo que calificó como un “abuso de poder”, luego de que Trump desplegara la Guardia Nacional en Los Ángeles en contra de la voluntad de las autoridades locales.

Además, el mandatario estatal ha encabezado la oposición a los intentos republicanos de redibujar distritos electorales en estados como Texas, medida que —según ha dicho— busca beneficiar políticamente al partido de Trump.

Cercano a figuras como Barack Obama y Joe Biden, Newsom ha ganado notoriedad nacional por su estilo directo y su presencia constante en redes sociales, donde suele responder con ironía a sus críticos y reforzar su imagen entre los votantes más jóvenes.

Con información de EFE.

