Ladrones roban a punta de pistola el Rolls-Royce y el reloj de lujo del conductor en Queens

Al menos cuatro criminales robaron a punta de pistola un Rolls-Royce valuados en $400,000 dólares y un reloj Patek Philippe de $85,000 dólares de un conductor luego de encerrar su automóvil de lujo en una calle de Queens, indicó la policía y algunas fuentes.

La víctima, de 34 años, conducía el vehículo modelo 2024 cuando se detuvo a las 5:20 de la madrugada porque se percató que su maletero estaba abierto, señalaron las autoridades.

Salió para cerrarlo en la calle en la calle 31 y la avenida 35 y de repente fue bloqueado por una camioneta Dodge Durango gris, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Tres sujetos encapuchados saltaron del automóvil, explicó el NYPD. “Uno de los tres individuos mostró un arma de fuego e hizo amenazas verbales”.

Los ladrones le quitaron al hombre su costoso reloj, teléfonos celulares, un arma de fuego registrada, la llave del auto, una chaqueta y su pasaporte estadounidense, informaron las fuentes y New York Post.

Dos personas escaparon en el Dodge y las otras dos se fugaron en el Rolls-Royce Ghost de la víctima, que tiene una matrícula de Florida 16FCWR.

El valor total de la propiedad robada es de alrededor de $491,000 dólares, expresaron los oficiales. Poco tiempo después, se observó a dos subiendo al automóvil en Brooklyn.

Las autoridades neoyorquinas publicaron fotografías y videos de vigilancia de los hombres, que se habían quitado las máscaras, dijeron los policías.

🚨WANTED FOR A ROBBERY: on 10/24/25, at the intersection of 31 Street and 35 Avenue, NYPD 114 Precinct, four unidentified individuals displayed a firearm and forcibly removed property from the victim.



Have any info? DM @nypdtips or call 1-800-577-TIPS (8477) pic.twitter.com/X8oQv9RCD5 — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 25, 2025

Se pide a cualquier persona del público que tenga información sobre este incidente que llame a la línea directa de Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782). También puede enviar sus pistas a través del sitio web de Crime Stoppers: https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en @NYPDTips.

