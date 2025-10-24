Detenidos dos sospechosos por robo de relojes de lujo a Iker Casillas

La Policía Nacional resolvió el robo de cinco relojes de lujo pertenecientes al exfutbolista del Real Madrid, Iker Casillas, tras detener a dos personas: un hombre y su empleada del hogar.

Durante el operativo, los agentes lograron recuperar dos de las piezas sustraídas.

Según informó la Policía este viernes, la denuncia fue presentada el pasado 16 de octubre, y las detenciones se efectuaron el martes 21, luego de que los investigadores descubrieran que los sospechosos planeaban abandonar el país de forma inminente.

Fuentes policiales confirmaron a EFE que los relojes recuperados corresponden al botín sustraído en la vivienda de Casillas. La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar los tres relojes restantes que aún no han sido recuperados.

Sigue leyendo:

–Lamine Yamal calienta el cásico ante Real Madrid afirmando: “Roban y se quejan…”

–Barcelona recupera a De Jong y Christensen, pero Raphinha no llegará al Clásico en el Bernabéu

–Barcelona recupera a De Jong y Christensen, pero Raphinha no llegará al Clásico en el Bernabéu