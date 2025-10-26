Noah Dettwiler y José Antonio Rueda sufren grave accidente en la largada en el GP de Malasia en Moto3 (Video)

El Gran Premio de Malasia de Moto3 vivió momentos de enorme tensión tras un accidente impactante ocurrido incluso antes de la largada. En la vuelta de salida de boxes, el suizo Noah Dettwiler y el español José Antonio Rueda, reciente campeón de la categoría, protagonizaron un fuerte choque que obligó a suspender toda la actividad en pista.

Dettwiler avanzaba a baja velocidad con su KTM en la zona de las curvas tres y cuatro cuando Rueda, aparentemente concentrado en revisar el tablero de su moto, no advirtió la presencia del suizo y lo embistió violentamente por detrás. El impacto hizo que Dettwiler saliera despedido por los aires y cayera al suelo, mientras que la motocicleta de Rueda quedó destrozada sobre el asfalto.

De inmediato, la Dirección de Carrera mostró bandera roja para detener la sesión y permitir la atención médica. Los equipos de emergencia asistieron a ambos pilotos en el lugar del accidente. Aunque se confirmó que los dos estaban conscientes, el golpe fue de tal magnitud que fueron trasladados primero al centro médico del circuito y luego en helicóptero a un hospital de Kuala Lumpur, donde quedaron internados para observación y tratamiento.

Los primeros informes médicos señalaron que Rueda sufrió una fractura en la mano derecha y múltiples contusiones, pero pudo comunicarse con su equipo, lo que llevó tranquilidad dentro del paddock. Dettwiler, por su parte, también fue estabilizado mientras se analizaba su estado.

La organización del Mundial de Moto3 retuvo la moto del suizo para determinar las causas de su desaceleración en plena pista, un factor clave para entender el origen del incidente.

Durante la pausa, todos los equipos permanecieron en boxes a la espera de novedades, mientras se reorganizaba el cronograma. Finalmente, la dirección del evento decidió reducir la carrera de 15 a 10 vueltas y retrasar la largada una hora y 45 minutos, debido a que ambos helicópteros sanitarios estaban siendo utilizados para los traslados y la competencia no podía reanudarse hasta que al menos uno regresara al circuito.

